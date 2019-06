Foxconn et la guerre commerciale entre les Etats Unis et la République Populaire de Chine

La société multinationale Foxconn International Holdings Ltd, fondée en 1974 et dont le siège social est situé à Taipei (Taïwan), est spécialisé dans la fabrication de produits électroniques. La société fournit des composants électroniques à des entreprises informatiques mondialement connues telles que Amazon.com, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Sony, BlackBerry, Xiaomi et est principalement implanté en République populaire de Chine, dans la ville de Shenzhen mais présent dans de nombreux autres sites et pays.

Foxconn fait partie du groupe chinois Hon Hai Precision Industry Company. Selon un communiqué de presse publié par le magazine allemand NTV le 11 juin, le propriétaire et fondateur de Foxconn, Terry Gou, a déclaré qu’il pourrait construire l’iPhone complètement en dehors de la Chine, dans l’éventualité d’une guerre commerciale compliquée.

Pour sa partie, Tim Cook, PDG d’Apple, continue d’être convaincu que Pékin n’attaquera pas directement Apple dans sa guerre commerciale avec les États-Unis. Dans ce context, ce que a annoncé aujourd’hui son plus gros fabricant taïwanais, Foxconn, ne sont que les mots qu’il voulait entendre. Si nécessaire, la société de Taipei a la capacité d’externaliser la production d’iPhone en provenance de Chine, a déclaré le directeur exécutif du secteur des semi-conducteurs Young Liu, lors d’une conférence des investisseurs. Foxconn produit déjà le 25% à l’extérieur de la Chine et peut réagir rapidement si le conflit commercial devient plus sévère et plus imprévisible.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas demandée l’externalisation de la production. Foxconn possède également des usines en Inde. « Bloomberg » rapporte que des tests de qualité sont actuellement en cours à Chennai pour assembler l’iPhone XR. Les modèles plus anciens sont déjà produits par Wistron, un autre entrepreneur taïwanais, à Bangalore. Dans l’ensemble, Foxconn possède des usines dans 16 pays différents, écrit Reuters. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine aura certainement un impact, a déclaré Liu, mais cet impact devrait produire des effets limités. Foxconn a mentionné dans ce contexte l’usine qu’il envisage de construire dans l’État américain du Wisconsin, qui devrait employer jusqu’à 13 000 personnes.

En effet, Foxconn devrait pouvoir relocaliser la production d’iPhone de Chine assez rapidement. Toutefois, pour ce faire, le temps peut être plus long que prévu, car l'entrepreneur taïwanais doit non seulement installer des lignes de production et créer une infrastructure, mais aussi former des milliers d’employés sur ses nouveaux sites. Le propriétaire de Foxconn, Terry Gou, a annoncé en avril qu’il participerait aux élections présidentielles de l’année prochaine à Taipei et l’homme le plus riche de Taiwan a déclaré qu’il n’hésiterait pas, en cas de victoire électorale, à fermer ses usines en Chine et à externaliser la production dans d’autres pays, si le gouvernement de Beijing avait des problèmes avec lui en tant que Président de la République de Taiwan.