L’exploit de Blue Origin, la fabrique du tourisme spatial écolo-compatible.

C’est surtout un message fort pour signifier au monde que même l’espace et les technologies qui s’y réfèrent sont désormais du domaine privé.

Même (et surtout) l’« état le plus puissant du monde » cède la place aux intérêts particulier et renonce à son pré carré spatial (si on peut dire).

Il faut dire que l’enjeu n’est plus géostratégique (USA v/s URSS), mais commercial.

Mais « Ce n’est pas personnel, c’est uniquement les affaires. » — Michael Corleone (Le parrain)