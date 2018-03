L’oculométrie, la traque des regards (et du reste, mais pas que…)

Le procédé optique en question permet de figurer la position d’un regard sur un écran grâce à un logiciel « espion ». Cela est rendu possible par la technique infrarouge qui illumine l’oeil détecté via des caméras, qu’elles soient intégrées à votre téléphone, à votre ordinateur, ou simplement positionnées à tel ou tel endroit stratégique. C’est partiellement la même propriété qui explique le phénomène « oeil rouge » quand vous photographiez à l’aide d’un banal flash.

La différence de position entre la pupille et le reflet cornéen est cartographiée mathématiquement ce qui indique la direction du regard. L'ordinateur de l’observateur obtient ainsi une véritable chronologie des stimuli ainsi capturés. Les cercles colorés constituent la géographie de l’attention analysée. Leur intensité duplique le temps d’appréhension.

Les applications sont très nombreuses, les plus positivement spectaculaires étant médicales :

Les champs sécuritaires comme ceux des sciences fondamentales sont bien placés également.

Outil de mesures physiologiques et psychométriques, permettant de mieux comprendre les aptitudes à la concentration, le regard étant compris comme un paramètre révélateur de moyennes physiologiques et comportementales, couvrant le champ des troubles neuropsychiques divers, attentionnels et de motivation notamment, cette technologie peut aisément s’inscrire dans une stratégie de contrôle des comportements sociaux.

Les processus perceptifs à l’oeuvre sont ainsi déjà étudiés dans le cadre du contrôle du trafic aérien comme du commandement militaire, ces appareils évaluant les interactions entre émotions et actions. Si les applications neurophysiologiques et comportementales sont diversifiées, il faut bien constater que le monde du marketing est le plus motivé, lui qui s’est vite emparé du phénomène pour mieux décrypter les désirs des consommateurs et tirer profit de ces données afin de développer le pouvoir addictif de ses propres pratiques. Les oculomètres sont souvent composés de deux microcaméras et d’un illuminateur infrarouge qui s’intègrent à toutes sortes de contextes.

Leur démocratisation est liée à la chute des prix puisqu’ils sont passés de 50000 à 100 euros en deux décennies. La configuration requise est très basique, ne demandant que 8 Go de mémoire et est supportée par les processeurs grand public et les caméras les plus connues. Adjointe à des capteurs supplémentaires GSR, c’est aussi la fréquence cardiaque, la force, la température corporelle, la charge cognitive et les autres émotions des sujets (via conductivité électrodermale) qui sont susceptibles d’être calculées.

Voici quelques exemples de ces diverses réalités :

Qui regarde quoi au Musée :

Étude packaging :

Teads in field with Eye Square from Teads on Vimeo.

Comme pour toutes ces nouvelles technologies, l’interrogation est grande de savoir entre quelles mains ces dispositifs peuvent tomber, et avec quelles intentions. Cette accumulation d’informations sur l’intimité psychique humaine donne quelque peu le vertige. Les plateformes qui les répertorient ne sont pas nécessairement philanthropiques. L’automatisation prédictive de ces tests pourrait tout aussi bien se dérouler de façon sauvage.

La précision de l’eye tracking prédictif en question :

Jumelés à des réseaux sans fil, type Tobii Pro ou Captiv (teaergo.com), bien des intrusions et actes de malveillance sont envisageables à long terme, par des pirates de toutes obédiences notamment. La calibration du regard nécessité par ces logiciels constituant encore « un frein » à certaines dérives.

