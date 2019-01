La Consommation d’Internet

Bonjour. Souvent, on entend des personnes dire qu'on ne peut pas échapper aux GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) d'ailleurs, l'expression "Google est ton ami" revient souvent. C'est un peu faux quand même. Cet article propose quelques solutionnettes de rien du tout. Les vrais responsables des monopoles, c'est un peu nous quand même.

Publicité pour Ralph 2.0

Les Moteurs de recherche

Yahoo - Il existe d'autres moteurs de recherche. Premier survivant de la première diffusion d'Internet (années 2000), Yahoo.com. Ca reste un gros truc américain, mais c'est déjà un premier moyen de contournement de Google. Yahoo glane vos données autant que Google, c'est un sacré profit.

Qwant - Si vous préférez "consommer local", il y a le moteur de recherche européen Qwant.com. Qwant annonce ne pas tracer ses utilisateurs ni vendre leurs données. C'est pas mal pour quelqu'un qui ne se sent pas trop des gros Yahoo-Google.

Duckduckgo - Dans la veine, il y a un américain, et c'est Duckduckgo.com, qui finance aussi des projets libres avec sa publicité. Pas mal non ?

Lilo - D'ailleurs, à ce sujet de financer des projets, il existe aussi - basé sur Google toutefois - un truc pour les écologistes : Lilo.org. Vous choisissez vous-mêmes les projets que vous souhaitez subventionner sans vraiment les subventionner mais en les subventionnant quand même avec vos clicks ...

Etc. - Il y a sûrement d'autres moteurs de recherche, pour les internautes intelligents qui ne veulent pas entretenir les situations de monopole et faire jouer la concurrence - pardon : créer de la diversité ... En tout cas, une fois que vous avez trouvé votre moteur de recherche idéal, rien ne vous empêche d'aller sur d'autres de temps en temps. En fait, vous pouvez même en avoir plusieurs de disponible. Pour les installer, consultez donc cet article Wikihow : Comment changer le moteur de recherche pas défaut d'un navigateur.

Internet est une mine d'informations utiles (et inutiles) ...

Les navigateurs Internet, et les systèmes d'exploitation de l'ordinateur

Vous avez les navigateurs Internet Explorer ou Microsoft Edge le plus souvent, parce que les deux sont de Microsoft, et que Microsoft a le monopole. "La vigoureuse stratégie commerciale menée par Microsoft (sigle boursier MSFT) à l'international s'appuie sur la "vente liée" : arsenal d'accords d'exclusivité passés avec les fabricants et distributeurs de matériels." (Wikipedia)

Microsoft produit le système d'exploitation de l'ordinateur Windows, le plus répandu de la Terre après les fameux Mac de Apple. Du coup, c'est très difficle de faire autrement. L'alternative la plus vraisemblable et la plus courante à ces deux géants, est le système d'exploitation d'ordianteur mis au point par Ubuntu : Linux. Gratuit, ce système d'exploitation d'ordinateur facile à utiliser, ne mettra bien à l'aise que les connaisseurs à installation. Pour les autres, il vaut mieux le mettre en place avec un connaisseur (le réparateur informatique du coin, par exemple). Dans tous les cas, comme la plupart des logiciels fontionnent avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et (un peu moins) Apple Mac, ceux qui aiment utiliser plein de logiciels n'ont pas intérêt d'utiliser Ubuntu Linux. Sauf si sur un ordinateur, vous ne faîtes qu'utiliser le traitement de texte, l'imprimante et le navigateur Internet ... c'est-à-dire ce que la plupart des personnes font tout simplement, sans chercher midi à quatorze heures. En fait, pour la plupart, Ubuntu Linux serait l'idéal comme système d'exploitation de l'ordinateur (sans compter que des logiciels sont de plus en plus inventés pour Ubuntu Linux).

Mais revenons-en aux navigateurs Internet, du coup.

Après Internet Explorer et Microsoft Edge (cités en premier) vous avez sûrement déjà entendu parlé de Google Chrome. Certains parmi vous d'ailleurs, ont déjà dû se retrouver avec ce navigateur Internet installé sans l'avoir demandé, à moins que d'une manière ou d'une autre vous avez été incités à l'installer pour aller sur Internet (à ne pas confondre avec les fournisseurs d'accès, hein, tels qu'Orange, SFR ou Free ! ceux-là, ils sont "la ligne téléphonique", avec quoi il faut un ordinateur, son système d'exploitation, et le navigateur Internet qui va bien, grâce auquel on peut enfin aller sur un moteur de recherche - cf. ci-dessus pour les moteurs de recherche ... ).

Chrome se veut plus rapide, et c'est sur cet argument qu'il s'est imposé devant Internet Explorer et Microsoft Edge, malgré le monopole de Microsoft quant aux systèmes d'exploitation. Mais Chrome glane toujours vos données, tout comme le moteur de recherche Google (cf. ci-dessus).

Si vous voulez un navigateur Internet moins invasif, du coup, vous pourriez télécharger Mozilla Firefox. D'ailleurs, les adeptes de Microsoft Outlook (pour leur messagerie) trouverons aussi Mozilla Thunderbird (mais ça n'a rien à voir avec les navigateurs Internet, et de toutes façons sur un navigateur Internet vous avez accès à d'autres messageries).

Les messageries (mails)

Google domine le marché des messageries, avec Gmail.com. Yahoo.com fait aussi de la messagerie.

Néanmoins, une rapide recherche sur un moteur, permet de découvrir d'autres messageries. Par exemple, Net-C.com, messagerie européenne qui respecte votre vie privée.

Acheter un PC

De manière générale, lorsque vous vous procurez un ordinateur (chez le producteur de votre choix, les plus connus étant Intel, HP ou Acer, là encore il y en a d'autres moins monopolistiques - on pense à CDiscount pour des solutions, mais ce n'est encore que le plus connu) ... cet ordinateur est bourré de logiciels qu'on veut vous voir utiliser. Il y a plein d'incitations pénibles, largement apparentées à du harcèlement moral, pour faire en sorte que vous utilisiez ceci ou cela. Par exemple Ebay, ou Bing. Sans surprise, Bing est le moteur de recherche de Microsoft ... Dans tous les cas, si vous voulez un ordinateur rapidement utilisable, vous aurez certainement Microsoft Windows comme système d'exploitation, avec Internet Explorer ou Microsoft Edge, etc. Pourquoi serait-ce obligé ?

Il y a un paquet de fric que les monopoles se font là-dessus, si nous autres, consommateurs, ne faisons rien. Le risque étant évidemment le totalitarisme doux des big data dans lequel nous vivons.

Acheter en ligne

En parlant d'acheter en ligne, CDiscount vient d'être cité comme alternative à Amazon.com. Il y en a d'autres, comme Rakuten, ancien Price Minister ... pour ne citer que les plus gros ! Dont les conditions de travail laissent à désirer, déontologiquement (totalitarisme doux, cf. LeFigaro ou Libération sur le délirant Amazon).

Mais bon sang, pensez à toutes ces enseignes, petites et grandes, anciennes ou récentes. Vient en premier à l'idée la FNAC, évidemment ... mais quid de toutes ces petites échoppes spécialisées dans vos goûts ? Par exemple, un truc de niche : Ludospherik.fr, pour les jeux de rôle et autres wargames d'occasion.

C'est le moment de faire vivre les petits, pour démanteler les gros ! car les gros n'existent que parce que ce sont les petites rivières, nous, qui font les grands fleuves, les gros.

La facilité détruit la curiosité et l'ingéniosité

C'est parce que nous nous laissons aller à la facilité, que nous perdons nos curisoités et ingéniosités humaines. Ces pertes, à leur tour, font gagner les gros. Gros qui, en situation de monopole, obtiennent plus de pouvoir que les Etats. Etats qui, finalement, sont soumis aux gros.

Pendant le XXème siècle, on a eu peur des totalitarismes durs. Ces totalitarismes étatiques étaient évidents pour tous. Mais nous vivons à l'heure des totalitarismes doux, que nous contribuons à former par nos comportements commerciaux niveau consumérisme.

Et pourtant, nous vivons à l'heure d'Internet et de la diversité que c'est censé permettre ! ... La nécessité d'un tel outil de communication est telle, d'ailleurs, que son accès devrait être gratuit et en fibre optique pour tout le monde, garanti par l'Etat démocratique sans aucune restriction (avec l'éducation des enfants et des adolescents par les parents, nécessaire pour employer la chose intelligemment).

En attendant, c'est la facilité qui nous a conduit au supermarché, réduisant les marchés (allez-y !) et les petites échoppes réelles (allez-y aussi !) et c'est toujours la facilité qui nous conduit à n'utiliser Internet que pour les gros trucs. Par exemple, Facebook, alors que concrètement c'est largement dispensable et contournable, même s'il n'y a pas de solution de rechange (il faut bien qu'une seule plateforme réunisse tout le monde, pour que tout le monde puisse échanger).

En fait, de manière générale, des mastodontes comme Facebook ou Youtube aussi, ça vaudrait la peine qu'ils appartiennent à l'Organisation des Nations Unies (ONU) sans restriction, et sous un vaste contrôle démocratique dont les Gilets Jaunes sont un peu l'émergence internationale.

En tout cas ce mouvement démontre à quel point "le virtuel" est réel, à quel point il n'est pas virtuel. Et ainsi de vos démarches "virtuelles". Seul chez vous, elles ont une réalité terrestre.

AgoraVox.fr est bien un site alternatif pour les curieux et les ingénieux qui n'aiment pas la facilité, non ? De même pour l'info, de même pour l'ensemble de toute la consommation d'Internet. C'est ainsi qu'on soutient réellement la diversité, et que l'on augmente notre bonheur local.

Cherchez !