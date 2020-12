La flèche du macro-temps ne découle que de la thermodynamique, et pas des lois de la microphysique

La flèche du macro-temps local ne découle que de la thermodynamique, et pas des lois d'évolution en microphysique.

Voici quelques mois, on voyait grincher l'un des intervenants les plus qualifiés du groupe Usenet fr.sci.physique : "... des farfelus qui nous soutiennent que le temps n'est plus le temps."

Telles sont les gracieusetés contre la microphysique transactionnelle...

Je suis devant le tableau paradoxal suivant : certes les lois de la microphysique sont symétriques par rapport au temps, mais expérimentalement on connaît beaucoup d'exemples de phénomènes qui ne s'écoulent que dans un seul sens.

La désintégration d'un noyau d'uranium 235 par émission d'un alpha ne s'écoule que dans un sens. On n'a pas encore réussi à faire la manip inverse. Aucune des chaînes de désintégration nucléaire ne se parcourt en sens inverse.

Du reste aucun de ces noyaux radioactifs n'est à considérer indépendamment de l'implosion de supernova qui lui a donné naissance, ce qui est un événement aussi irréversible que possible, et à très grande échelle.

Autre irréversibilité, dans chaque chambre à fils, ou à bulles ou primitivement à brouillard, et aux origines sur pellicules photographiques : la particule chargée ionise des molécules sur son passage, ce qui déclenche des réactions observables, à condition que le milieu soit métastable, qui fournisse une grosse amplification à l'ionisation initiale. Or la manip inverse, désioniser une molécule pour accélérer un alpha ou un béta, on ne sait pas la réussir, et encore moins la réussir plusieurs fois de suite.



Ainsi dans un bâtonnet de notre rétine interviennent quatre niveaux d'amplification pour que l'absorption d'un photon par une opsine déclenche un signal dans le réseau de neurones rétiniens ; les contreparties de cette amplification de puissance sont dans le temps de récupération par cette opsine, de l'ordre de la demi-heure, et la dépense énergétique et trophique de la rétine, record dans l'organisme - d'où sa fragilité aux carences alimentaires.



D'une manière générale, la malédiction des astronomes est une malédiction thermodynamique. Pratiquement tout photon va d'un corps ou gaz chaud, vers du plus froid, et les neutrinos et les rayons cosmiques aussi. Notre planète est bien plus froide que le Soleil, et son rayonnement vers le Soleil est négligeable en regard du rayonnement reçu.

Le second principe de la thermodynamique implique que les émetteurs sont beaucoup moins nombreux et bien plus facilement repérables que ne le sont les absorbeurs : les étoiles sont faciles à constater et à scruter ; mais vers quoi rayonnent-elles ? C'est ce qui excuse le déni des absorbeurs par la chapelle dominante des anti-transactionnistes. Excuse un peu faible quand même, depuis qu'on connaît avec Fraunhofer les raies sombres ou raies d'absorption dans la couronne solaire, et leur interprétation par Gustav Kirchhoff, toujours au 19e siècle ; ce qui fut formalisé ultérieurement par les coefficients d'Einstein, en 1916.



Second principe de la thermodynamique : en tant que foule, tout rayonnement va du corps chaud - à haute énergie - vers les corps et espaces plus froids. Généralisable à tous rayonnements : neutrinos, rayons cosmiques, tous composants de la radioactivité. Excusez le raccourci et l'abus de langage : dans un solide, la conduction de chaleur par les phonons et par les électrons de conduction, est-ce vraiment "un rayonnement ?" Ou dans un fluide la convexion ? Le second principe de la thermodynamique s'y applique pourtant toujours. Il n'existera jamais de paquebot qui traversera les océans en empruntant son énergie mécanique à l'énergie thermique de l'eau, en laissant derrière lui un sillage de glace.



La température, l'entropie, le macro-temps local et le macro-espace local sont autant d'émergences statistiques.

Rappel.

Onze postulats de la microphysique transactionnelle

Rappelons quels sont les onze postulats pratiqués en microphysique (quantique) transactionnelle :

1. Les absorbeurs existent. Les « aspects corpusculaires » n'existent pas. En microphysique aucune description n'est valide si l'absorbeur n'y figure explicitement.

En conséquence, une physique fine des absorbeurs doit remplacer les slogans hâtifs.

2. L'unité de phase intervient dans la constante de Planck ; l'action par cycle de Planck n'est pas l'action tout court, maupertuisienne.

3. Postulat Broglie-Dirac : Dès qu'une particule a une masse, alors les fréquences intrinsèques de Broglie et de Dirac-Schrödinger jouent chacune leur rôle. La broglienne mc²/h pour chaque interférence d'un quanton avec lui-même, la Dirac-Schrödinger 2mc²/h pour toute interaction électromagnétique, par exemple la dispersion Compton.

4. Postulat de Fermat-Fresnel : Pour toute onde individuelle, les trajets réels arrivent en phase, éventuellement à un nombre entier de périodes près (cela s'appelle alors une interférence). D'où la géométrie du fuseau de Fermat entre absorbeur et émetteur. Fuseaux au pluriel en cas d'interférence sur le trajet.

5. Tout photon a un absorbeur. Un photon est une transaction réussie entre trois partenaires : un émetteur, un absorbeur, et l'espace qui les sépare ou les milieux transparents ou semi-transparents qui les séparent, qui transfère par des moyens électromagnétiques un quantum de bouclage h, et respectivement une impulsion-énergie qui dépend des repères respectifs de l'émetteur et de l'absorbeur.

Complication n° 1 : en diffusion Rayleigh, la transaction est à cinq partenaires : émetteur, absorbeur, molécule de diazote pinçante et virante, et avec recul, et les deux espaces intermédiaires traversés.

Complication n° 2 : Une expérience de type Aspect est aussi à cinq partenaires, avec deux absorbeurs pour un seul émetteur de deux photons.

Complication n° 3 : C'est la différence entre deux états stationnaires de l'émetteur ou de l'absorbeur (ou des deux) qui fixe la transaction photonique à un quantum de bouclage de Planck, h , via l'équation de Schrödinger ; mais si ni l'émetteur ni l'absorbeur ne sont tenus par des états stationnaires, par exemple l'électron dans un synchrotron côté émission, alors quel miracle peut bien obtenir la seconde quantification traditionnellement postulée par l'église officielle ? Nous n'avons pas la réponse.

Côté absorbeur : accélérer un électron par une ddp, que ce soit dans un tube cathodique ou un accélérateur linéaire, on ne sait pas quantiser l'onde électromagnétique absorbée : zéro états stationnaires avant/après de l'électron accéléré.

6. Les propriétés des foules d'ondes individuelles découlent des propriétés des ondes individuelles, et pas l'inverse.

7. La flèche du macro-temps ne découle que de la thermodynamique, et pas des lois d'évolution de la microphysique.

8. Le dieu d'Isaac Newton, chargé de tout voir simultanément, n'existe pas. Le temps d'Isaac Newton, supposé paramètre universel et ubiquiste, n'existe pas non plus. Tout au plus des macro-temps locaux, simples émergences statistiques locales. On distingue les macro-temps des macro-systèmes tels que le laboratoire, des micro-temps dans lesquels s'inscrivent tous les tâtonnements d'ondes brogliennes qui vont aboutir à des transactions réussies.

9. Principe de rétrosymétrie de Kirchhoff. Dans notre faible gravité, loin d'un horizon de Schwarzschild, tout trajet optique réel est réversible.

10. Non, il est impossible d'isoler un système quantique, comme on isole ses équations au tableau noir : il est impossible d'écranter le bruit de fond de Broglie-Dirac. Il est impossible de prédire quelle transaction va surgir de ce clapotis ni quand. Les fréquences impliquées sont inaccessibles à l'échelle humaine, le théorème de la variété requise d'Ashby est là pour ruiner tous nos fantasmes d'omniscience, et de plus les innombrables micro-temps en œuvre sont bidirectionnels, orthochrones comme rétrochrones - Dirac oblige.

11. Plus le principe moral : on s'interdit de censurer les résultats expérimentaux qui embarrassent la doctrine au pouvoir.

Il est incorrect et contraire à la déontologie scientifique de dissimuler aux étudiants tant de faits expérimentaux qui embarrassent les copenhaguistes : toutes les absorptions spectrales, toutes les interférences telles que couches anti-reflets, lames quart d'onde, couleurs interférentielles, effets Goos-Hänchen en polarisation plane et Imbert-Fédorov en polarisation circulaire, preuves de la largeur non négligeable de chaque photon. Vaste liste. Ils vous ont caché la transparence résonante Ramsauer-Townsend, strictement ondulatoire, et établie depuis 1921. Si l'électron est toujours ondulatoire, comment vont-ils conserver leur mystérieux dualisme onde-corpuscule qui impressionne tant les foules ébaubies ? Ainsi que de nombreux autres résultats expérimentaux quotidiens mais incompatibles avec l'idéation corpusculaire des Göttingen-copenhaguistes.

Il y a une nette économie de postulats, et une grosse économie de concepts. Ce qui se retrouve en rendement de l'enseignement, et en volume des calculs : on n'a pas à calculer ce qui se trouve largement au delà des fuseaux de Fermat. Non, entre le canon à électrons et le micro-chip à graver, aucun électron ne va "explorer l'espace au delà de la planète Jupiter". Non ! Sa fréquence intrinsèque broglienne, et la raideur de ses fronts d'onde lui interdisent ce genre de farfeluteries magiques.

Les propriétés de la transformation de Fourier sont simplement héritées, ne sont donc pas érigées comme quelque nouveau principe.

Les concepts magiques de « superposition d'états (corpusculaires), intrication (d'états théoriques corpusculaires), measurement, psychisme et conscience de l'observateur », hé bien on s'en moque : Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse.

Conclusion

Depuis 1927 l'enseignement hégémonique de la tribu Göttingen-København est comme un chevalier qui a envoyé son cheval de l'autre côté du gué. Le cheval et le formalisme sont arrivés du bon côté : ondulatoire et déterministe. Le chevalier en armure est demeuré du côté corpusculaire, et coquerique : « Personne ne peut comprendre la Mécanique Quantique ! ». Lui même a pris les moyens appropriés pour ne rien comprendre.

A science inachevée ou adultérée, rendement d’enseignement consternant.

Fini tout ce fatras avec la microphysique transactionnelle : les absorbeurs existent, et leurs propriétés existent, certaines sont quantiques.

Texte complet, avec les 26 postulats clandestins que nous rejetons quoiqu'ils soient enseignés partout :

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Physique/26postulats.pdf