Le Smartphone, un ami obligé ?

L’émergence de la technologie ne cesse de nous immerger dans un « boom » du téléphone portable. Cet « atome » qui, auparavant ne servait qu’un simple échange d’appels, s’est doté aujourd’hui grâce aux multifonctions, d’une puissance absolue dans la main de tout le monde et la vie de tous les jours. Jeune ou adulte, nous avons tous ce compagnon à vie. Mais n’est-il pas un ami qui s’impose ? Ne nous sentons-nous pas obligés de le porter ? Pouvons-nous imaginer notre vie sans ce dernier ?

Nous pouvons définir le téléphone portable comme un ami inséparable. Un ami qui est toujours là pour nous, capable de nous ôter la solitude, de nous informer, de nous raconter de tout et de rien. Un ami soumis, à qui on se soumet réciproquement. Un compagnon dominant mais aussi dominé. Quelle est la force derrière cette relation ?

Nous réalisons aujourd’hui que le téléphone portable a changé son image et son rôle. Non, il est préférable de dire qu’il a évolué. On l’appelle très souvent Smartphone ou téléphone intelligent. Pourquoi ? Parce que tout simplement il a toujours détenu son rôle mais en en ajoutant d’autres qui, auparavant, ne pouvaient lui être assignés. Il occupe une place centrale dans notre vie quotidienne. Au-delà de fil d’échange entre familles, amis et connaissances à travers les appels, les SMS, et les réseaux sociaux, un Smartphone est utilisé pour des fins professionnelles.

Le Smartphone dans le milieu scolaire

Quand nous analysons notre situation avec un Smartphone, nous nous demandons tous peut-être comment nos parents ont réussi dans leur vie scolaire sans ce dernier. Mais d’un seul coup, on se rappelle par cette célèbre citation d’un artiste Djiboutien : « A chaque époque, ses héros. À chaque jour, son soleil. Regardez en face ce qui se passe et adaptez vous au rythme de votre temps », qu’il est inutile de comparer les époques car, à chaque époque, son adaptation particulière.

En termes d’apprentissage, l’utilisation d’un Smartphone nous est quelque part obligée. Lorsque nous prenons des notes et que le professeur ne veut plus nous attendre plus que 5 minutes, nous sommes obligés de sortir notre Smartphone et de prendre des selfies sur les cours projetés ou écrits au tableau. Cela nous permet de gagner du temps, mais aussi de bien profiter de l’explication du cours. Par ailleurs, si nous sommes en train de lire un texte philosophique ou autre et qu’un mot nous bloque, nous devons naviguer sur internet pour en chercher d’explication. Pendant les semaines des révisions, nous pouvons être en déplacement vers nos parents ou grands-parents et ça nous arrive parfois d’oublier nos cahiers. Cela nécessite l’intervention de notre Smartphone pour demander à des amis de nous partager en photo ou en PDF la partie qui nous manque.

Dans le cadre d’un projet étudiant à l’université, un Smartphone est très nécessaire. S’informer de l’avancement d’un projet. Se partager des articles, des liens et des documents utiles sur le sujet. Se partager des idées le plus urgemment possible. Se fixer et se tenir au courant des séances de réunions. C’est un véritable outil d’assurance d’une mise à jour pour la personne qui le manie.

Le Smartphone dans la recherche de stage et d’emploi

Aujourd’hui, la recherche de stage et d’emploi nous oblige à nous munir, au-delà d’un brillant CV, d’un Smartphone. La plupart de nos entretiens de stage ou d’embauche se font à distance via Skype en visioconférence et un appel téléphonique. C’est la tendance de beaucoup d’entreprises et des candidats qui sont dans l’incapacité d’effectuer une présence physique à cause de leurs circonstances de vie.

Le Smartphone en entreprise

Il y a un certain temps, l’usage du téléphone mobile était rigoureusement interdite dans les entreprises. Maintenant que les mœurs ont évolué, que les sociétés sont transformées, il est possible pour tout salarié d’user d’un appareil informatique. Il est même impossible de s’en détacher.

La communication en entreprise est de plus en plus fluidifiée par l’usage des Smartphones. Grace à des applications mobiles comme Watsapp, Messenger, plus récemment Asana et Slack, la communication en entreprise a réellement pris un tournant majeur.

Plus ludiques et innovants, les Smartphones ont augmenté considérablement les échanges entre les employés des entreprises.

Pouvons-nous dire finalement qu'un Smartphone est un ami obligé dans la societé moderne ?