Les 12 meilleurs sites pour lancer une pétition en ligne

Révolté par une actualité, un projet ou un texte de loi ? Envie de faire entendre votre voix, de lancer un mouvement et de mobiliser derrière une cause ?

Rien de plus facile aujourd'hui grâce au formidable outil de mobilisation citoyenne que constituent les plates-formes de pétitions en ligne, avec lesquelles vous pouvez rassembler et mobiliser, en quelques semaines, des milliers d'autres personnes qui partagent votre engagement !

Pour faire au mieux votre choix parmi les plates-formes de pétitions existantes, voici une sélection :

-Change.org

Revendiquée comme la "plate-forme mondiale du changement", cette plate-forme basée à San Francisco dit avoir déjà recueilli plus de 185 millions de signatures pour les diverses pétitions qu'elle accueille à travers le monde. Toute pétition y est - en théorie – acceptée sans sélection.

-Avaaz.org

Cette plate-forme, également basée aux Etats-Unis, intervient aussi au niveau international : créée en 2007, elle revendique 44 millions de membres dans 194 pays. Sa particularité vient du mode de sélection des pétitions qui y sont lancées : chaque année, Avaaz définit ses priorités générales à partir d'un sondage proposé à tous ses membres, puis, les idées de campagnes sont soumises chaque semaine à un panel de 10000 membres choisis au hasard.

-Citizaction.fr

La jeune plate-forme française Citizaction se distingue par un accompagnement unique des citoyens qui veulent lancer une mobilisation, à chacune des étapes déterminantes de ce projet : élaboration de la pétition, lancement de la campagne, diffusion de la pétition, dépôt de ces pétitions et même, par la suite, structuration du mouvement du porteur de projet si celui-ci le souhaite.

Les pétitions y sont rigoureusement sélectionnées sur la base du fort impact positif qu'elles pourront apporter pour notre pays, ou une région en particulier, quel que soit le domaine de l'action visée.

-Mesopinions.com

La particularité de ce site lancé en 2006, qui revendique 56 millions d'utilisateurs et 28 000 mobilisations, est de proposer aux citoyens, outre des pétitions, de lancer également des sondages en ligne sur des thèmes variés (politique, médias, justice, santé, environnement, etc).

-SumofUs

Avec comme slogan "l'humain avant les profits", la plate-forme SumOfUs et ses 13,7 millions de membres revendiqués, axée à gauche, dit vouloir "limiter le pouvoir grandissant des entreprises à travers le monde" et défendre "les droits des travailleurs, un commerce équitable et durable, et les gouvernements qui placent l’humain avant les profits".

-CitizenGO

Cette plate-forme est une fondation espagnole conservatrice, qui se définit comme "partant d'une conception chrétienne de la personne et de l'ordre social". Présente dans 12 pays, elle revendique 7,5 millions de membres.

-Wemove.eu

"Bougeons l'Europe" : tel est le slogan de cette plate-forme spécifiquement dédiée aux campagnes à l'échelle de l'Union européenne, "afin de construire une Europe davantage centrée sur l’humain". Le site dit ainsi vouloir œuvrer "pour une Union européenne engagée envers la justice sociale et économique, le développement durable, ainsi qu'une réelle démocratie citoyenne".

La plate-forme compte actuellement un peu plus de 845 000 membres.

-Jesigne.fr

Je signe.fr appartient au réseau Livepetitions.org, né en 2007 et présent dans 11 pays différents : Italie, Royaume-Uni, Espagne, Russie, Etats-Unis...

Parmi les thèmes privilégiés par cette plate-forme : l’environnement, le monde animal, la santé, la culture et la politique. Celle-ci revendique une interface graphique facile à utiliser, qui permet à quiconque de créer, signer et gérer une pétition de manière simple et rapide.

-Keedr.com

Cette plate-forme à l'interface moderne se présente comme "le site de pétitions qui ne requiert aucune inscription". En effet, il y est possible de garder son anonymat tout comme de laisser ses coordonnées lorsque l'on signe une pétition. Autres spécificité : le mode "référendum", permettant à l'internaute non plus de récolter des signatures, mais des choix (dans ce cas toujours anonyme).

-Wesign.it

We sign It se définit comme "une plate-forme progressiste de pétition, de campagne et de mobilisation citoyenne". Elle accompagne essentiellement des associations et des ONGs dans la mise en ligne de pétitions, mais également de simples citoyens. Elle permet également à ces associations de créer un site pour sa pétition, aux couleurs de son organisation.

Elle intervient notamment au niveau des institutions européennes.

-OpenPetition.eu

Cette plate-forme d'origine allemande, qui revendique près de 4 millions de "citoyens actifs", se prête particulièrement aux pétitions destinées à l'Union Européenne, mais accueille aussi des pétitions d'envergure locale, régionale, ou nationale.

Sa particularité est de permettre de récolter des signatures à la fois en ligne, mais aussi hors ligne, avec la possibilité d'ajouter à chaque pétition une ou plusieurs feuilles de signatures récoltées "sur le terrain".

-Gopetition.com

Cette plate-forme anglophone a été lancée en 2000 par cinq Australiens. Elle regroupe actuellement plusieurs millions de membres dans le monde, avec 80 000 pétitions dans plus de 100 pays différents, et se targue de proposer du contenu "haut de gamme" et de "qualité supérieure".

Utile pour des actions d'envergure internationale, ou pour toucher un public anglophone !

Ne reste plus maintenant qu'à vous lancer !