Les big techs et la liberté d’expression à géométrie variable : a-t-on encore le droit de Parler librement ?

@math

Un « danger », c’est l’éventualité qu’une catastrophe se produise.

Comme dit l’autre, quand il y a un danger, il faut être « vi-gi-lant ».

Mais là ; ma catastrophe est arrivée, ce n’est plus un danger, mais une« ca-la-mii-té ».

La vigilance ne sert plus à rien, c’est comme si on pensait qu’il faut être vigilant en cas d’inondation et regarder l’eau monter en commentant la progression des dégâts alors qu’il faut agir, déjà en se protégeant avec des sacs de sable, mais surtout en faisant en sorte que ça ne se reproduis pas, en ne construisant pas n’importe où et en ne bétonnant pas toutes les zones « éponges ». Merkel et Macron, c’est à la fois les bétonneurs, les permis de construire aberrants et les intempéries.

Ce n’est plus un « danger », c’est un fléau permanent.