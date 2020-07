Les Émirats Arabes Unis à la conquête de Mars

Lundi 20 juillet dernier, les Émirats arabes unis ont lancé leur 1re mission spatiale depuis le Japon. La sonde a décollé avec succès, ce qui permet de positionner le pays comme un nouveau conquérant de la planète Mars.

Lancement de la 1re mission spatiale arabe

Grâce à leur toute récente agence spatiale, Les Émirats arabes unis (EAU) se sont lancés à la conquête de Mars ce lundi 20 juillet 2020. Leur sonde exploratrice, nommée « Al-Amal » (espoir), fait partie de la 1re mission spatiale arabe de l’Histoire. Les EAU, avec moins de 50 ans d’existence, entrent désormais dans le club très fermé des prétendants à l’exploration de la planète rouge. Retrouvez les explications à propos de cet étonnant événement.

Un lancement porteur d’espoir

Après deux tentatives reportées en raison des conditions climatiques, le lancement de la sonde Espoir a enfin pu être opéré depuis la ville de Tanegashima (sud-ouest du Japon). La fusée ayant servi pour son transport est le fruit d’une collaboration. Le Japon était chargé du lancement tandis que des scientifiques américains en ont réalisé l’assemblage. Les Émirats projettent d’entrer dans la conquête de Mars depuis 2014, date de création de leur agence spatiale. Depuis lors, la fédération arabe n’a eu qu’une idée en tête : lancer sa 1re mission spatiale et atterrir sur Mars d’ici le début 2021.

Pourquoi cette année en particulier ? La réussite du programme marquera le 50e anniversaire des Émirats, célébrant ainsi l’événement de façon unique. Né de la réunion de 7 émirats du Moyen-Orient, le pays est davantage connu pour son pétrole, son gaz naturel et ses créations architecturales. Avec cette aventure inédite, les Émirats entrent dans le club très restreint des explorateurs de la planète rouge. Ils seront le 9e pays à en faire partie, ce qui leur permet de s’établir comme une réelle puissance du milieu aérospatial.

L’ambition d’une colonie martienne

Après 6 mois de voyage, la sonde se placera en orbite autour de la planète rouge durant 1 année martienne, soit 687 jours terrestres. Le but est de réaliser une prise de vue complète de Mars, afin de collecter des informations sur son atmosphère et son climat. Toutefois, l’ambition des Émirats ne s’arrête pas là. 30e pays le plus riche du monde en 2019 et doté d’une croissance quasi-constante depuis 20 ans, le géant des hydrocarbures a des capacités d’investissements plus que conséquentes.

La mission non habitée en route pour Mars n’est donc que le début d’une aventure qui se veut bien plus vaste. En effet, le pays ambitionne d’ici moins d’un siècle d’établir une colonie humaine sur la planète rouge. L’émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, avait annoncé dès février 2017 le projet Mars 2117. Ce nom correspond à la date à laquelle les Émirats souhaitent installer une petite colonie sur la voisine de la Terre. La sonde Al-Amal ne semble donc représenter qu’un aperçu des futures réalisations du programme spatial émirati.

Le rêve martien, bientôt une réalité ?

Le lancement de la sonde Al-Amal se positionne comme le 1er de l’été. La Chine et les États-Unis ont eux aussi prévu leurs lancements respectifs dans les semaines à venir. L’espace devient ainsi un objectif très prisé par les états souhaitant asseoir leur puissance au rang mondial. Dans leur rêve martien, les Émirats devront certainement faire face en particulier à Space X. Avec ce programme en collaboration avec la NASA, le milliardaire Elon Musk ambitionne lui aussi de conquérir la planète rouge. Auparavant scénario de science-fiction, la colonisation de Mars semble maintenant une question de temps.

