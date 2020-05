Dans les arcanes de l’Union européenne, le poids des industriels du tabac est méconnu. Pourtant, leurs actions ont des incidences notables sur chacune des prises de décisions européennes et vont, bien souvent, à l’encontre des préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en faveur de la limitation de la consommation de tabac dans le monde. Au cœur d’une lutte d’influence, les systèmes de suivi et de traçabilité des cigarettes, dont l’enjeu financier et sanitaire demeure stratégique, à l'heure de la lutte contre le coronavirus.

Paquets neutres, cigarettes aromatisées, messages de prévention, pollutions engendrées par les mégots… Chaque élément des politiques publiques européennes en faveur de la lutte contre le tabac est scruté, discuté et, tant que faire se peut, influencé par les lobbys du tabac. Sans doute plus méconnue, la guerre autour des systèmes de suivi et de traçabilité des cigarettes fait aussi rage dans les couloirs des institutions européennes, comme en témoigne un article édifiant publié par les journalistes d'investigation de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

La contrebande de tabac avantage-t-elle les cigarettiers ?

Le commerce parallèle de tabac représenterait une perte financière colossale pour les États, estimée à 40 milliards de dollars par an, et à trois milliards d’euros par an en France. Commercialisés hors de tout cadre légal, les produits issus du marché parallèle sont logiquement exemptés de taxes et droit d’accise. De même, le commerce parallèle contribue à annihiler les politiques anti-tabac considérées par l’OMS comme les plus efficaces, notamment la hausse des prix du paquet. C’est pourquoi alimenter le marché de produits à prix cassés revêt un intérêt stratégique, en permettant à certaines catégories particulièrement sensibles au prix, les jeunes et les populations les plus précaires, de commencer ou de continuer à fumer.

De nombreuses études et recherches indiquent que la baisse de la consommation est directement liée à la hausse du prix des cigarettes. Par exemple, en France, entre mars 2017 et mars 2018, les livraisons de cigarettes auprès des débitants avaient connu une chute de 17 %. Dans cette même période, plusieurs hausses cumulées avaient été décidées par les pouvoirs publics. 30 centimes par paquet à la fin de l’année 2017, une hausse d’un euro au 1er mars et rumeurs autour d’une hausse future du paquet à 10 euros pour 2020. Les études menées par l’OMS estiment qu’une hausse de 10 % du prix du paquet conduit à une diminution de 4 % de la consommation dans les pays à haut revenu et de 8 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Condition de taille à la réussite d’une telle politique : « des hausses successives et répétées ».

Malgré une communication bien rodée témoignant des efforts des industriels contre le commerce parallèle, les critiques se multiplient et imputent aux industriels une responsabilité dans ce marché. En effet, 98,8 % des cigarettes commercialisées sur le marché illicite sortent des usines des cigarettiers qui perçoivent le même prix sur chaque paquet vendu comme l’a expliqué le sénateur LREM Xavier Iacovelli (se référant à une déclaration d’un responsable de Seita Imperial Tobacco publié dans le Losange, le mensuel des débitants de tabac). Seul 1,2 % des paquets vendus viennent de centres de production non affiliés aux majors du tabac. Un autre ratio plus approximatif, proposé par le Tobacco Control Research Group de l’Université britannique de Bath, fait état de 60 à 70 % de cigarettes commercialisées illégalement produites par les industriels. Pour ces derniers, aucune perte financière n'est à déplorer puisqu’ils alimentent les deux marchés. Les hausses de prix de vente au détail n’auraient donc aucun impact négatif sur les résultats des industriels du tabac, dans la mesure où la baisse de volume des produits vendus en débits de tabac serait largement compensée par les produits du commerce parallèle. Pour les pouvoirs publics en revanche, la situation est différente : aux pertes fiscales s’ajoutent les dépenses de santé supplémentaires liées à l’absence de baisse de la consommation. Sans compter que les dernières hausses de prix des cigarettes concernent une taxe appelée minimum de perception qui bénéficie aux majors du tabac.

La traçabilité au cœur du lobbying des fabricants de cigarettes

Pourtant, les industriels se défendent de toute implication dans le commerce parallèle. Philip Morris évoque ainsi « un fléau pour la société et l’économie », quand Japan Tobacco International rejette « toutes les allégations d’implication dans le commerce illégal de (ses) produits ». En revanche, les cigarettiers défendent d’une voix commune les systèmes de traçabilité mis en place. British American Tobacco met ainsi en avant sa conformité entière « au système de suivi et de traçabilité de l’UE ». Philip Morris International salue « le tout premier système de suivi et de traçage multicouche pour les produits du tabac dans l’UE, géré par des entités indépendantes sous la supervision des États membres et de la Commission européenne ».

D'après l'enquête menée par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), les cigarettiers chercheraient, par tous les moyens possibles, à imposer leur propre système de suivi. Philip Morris International a mis en place, en 2005, le système Codentify faisant suite à un arrangement avec l’Union européenne de 1,25 milliard de dollars. Fait assez rare pour être signalé, les droits de propriété intellectuelle liés à cette technologie ont été donnés gratuitement en licence à ses principaux concurrents en 2010 (British American Tobacco, Japan International Tobacco et Imperial Brands) réunis en 2011 au sein d’une association appelée Digital Coding and Tracking Association. Le dispositif a par la suite été étendu au sein de l’Union européenne. Toutefois, les critiques se sont très rapidement multipliées contre ce dispositif, et mettent en avant son inefficience.

L’OMS déplore un système « tendancieux et inefficace ». Choisir « Codentify reviendrait à choisir un système obscur, sans aucune garantie que les Parties puissent le contrôler » prévient l’OMS. Plus encore, le choix de Codentify par un État contrevient au Protocole de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) qui précise, dans son article 8.2, que « chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac ». En bref, les systèmes de traçabilité doivent être, pour être parfaitement efficaces, imperméables à l’influence directe ou indirecte des cigarettiers, ce qui n’est pas le cas pour Codentify.

Inexto : un système pour les gouverner tous

En 2016, un nouvel acteur entre dans le jeu, la société Inexto, détenue par Impala SA dont le Président Philippe Chatelain est un ancien salarié de Philip Morris, et dont le nom figure sur le premier brevet de Codentify. Inexto a racheté les droits de Codentify pour un franc suisse à la Digital Coding and Tracking Association (somme dérisoire jusqu’à ce que l’on apprenne récemment que le brevet de Codentify a été révoqué par l’Office Européen des Brevets), enregistrée par l’industrie du tabac. Inexto travaille, à l’heure actuelle, sur plusieurs centaines de lignes de production. Là encore, les critiques contre Inexto fusent et son indépendance, clamée par les industriels, est très largement rejetée. « Inexto ne pouvait pas être considéré comme suffisamment indépendant de l’industrie du tabac » affirme ainsi Anna Gilmore, directrice du groupe de recherche sur le contrôle du tabac à l’Université de Bath.

Depuis, Inexto s’occupe du marquage des produits du tabac à travers l’UE (avec d’autres partenaires historiques des majors -Atos/Worldline, Dentsu Aegis - après avoir racheté Blue Infinity qui mettait en oeuvre Codentify notamment) et s’attaque à tous les marchés de traçabilité du tabac dans le monde. La baisse du tabagisme endémique et le succès des politiques publiques antitabac laissent entrevoir une baisse durable de la consommation, mais il n'en va pas de même pour l’Afrique ou l’Asie du Sud-est. Inexto poursuit sa conquête de marchés stratégiques en Afrique de l’Ouest, ou encore en Russie et au Mexique, en violation flagrante des recommandations de l’OMS.

Une partie non négligeable des États parties au Protocole de lutte contre le commerce illicite de tabac (OMS) contrevient à ses règles et utilise un système de traçabilité qui transgresse les termes du texte en recourant à un système indirectement lié aux industriels du tabac. Un enjeu d’autant plus essentiel qu’un système efficace de traçabilité contribue à la baisse du nombre de fumeurs et à des gains financiers substantiels pour les États membres. A l'heure où ces mêmes Etats doivent financer des mesures d'aides pour les particuliers et pour les entreprises, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nul doute que le choix d’un partenaire de l’industrie du tabac s’avère aller à l’encontre de l’intérêt public.