Lettre à Joël de Rosnay qui cherche à comprendre l’énigme de l’univers

Cher Monsieur de Rosnay,

N’ayant pu vous contacter par mail, je m’autorise à vous interpeller afin d’attirer votre attention sur deux livres publiés qui pour l’instant n’ont recueilli à ma connaissance que l’indifférence de la communauté scientifique ainsi que de la presse spécialisée dans les questions savantes et philosophiques. Pourquoi ? Manque de curiosité, surbooking, habitudes, frilosité ?

Ne voyez dans ma démarche aucun souci narcissique. Je considère juste que les travaux publiés dans ces deux textes méritent une attention dans la mesure où ils ne sont pas conventionnels, autant par l’approche transversale associant physique, sciences du vivant, information et philosophie, que par le côté novateur des thèses qui sont projetées.

Des apports inédits sont proposés, d’abord en sciences physiques. L’un des acquis de cette réflexion, c’est la distinction opérée entre la physique des dispositions et la physique des communications. Cette distinction élargit la compréhension par delà la différence établie entre l’être et le devenir après Prigogine. L’étude du doublet « disposition » et « communication » occupe la seconde moitié du premier livre consacré à la place de l’information dans le développement des savoirs contemporains. Le grand architecte de Newton est remplacé par le computer univers de la galaxie Turing. Un mythe en remplace un autre. L’information culturelle circule et participe à la transformation des sociétés, en bien ou en mal, tout comme l’information naturelle se transmet dans les systèmes vivants dont nombre de pathologies, le cancer notamment, s’expliquent par une altération des communications et des noyaux biosémantiques présents dans les cellules. Les fanatismes contemporains sont aussi produits par un usage déformé des informations culturelles qui de plus en plus, jouent comme des actes d’images.

Le second livre propose trois révolutions scientifiques. La première confirme l’interprétation de la physique quantique comme science des communications matérielles, avec les particules et les interfaces. La grande question systémique de l’émergence est abordée sous l’angle des éléments interprétés comme parties qui communiquent et parviennent à ordonner les actions et communications. Dans les phases de la matière condensée mais aussi dans le vivant. J’ai d’ailleurs proposé une thèse inédite sur les origines de la vie qui serait apparue conjointement avec la sélection d’un système de communication et d’interprétation moléculaire. C’est la thèse du darwinisme sémantique. Une thèse universelle, qui vaut pour la matière, la vie, l’émergence des espèces et les sociétés avec les langages.

Dernière avancée, la compréhension du temps avec trois polarités, kronos, kosmos, telos. Ces trois orientations sont déduites de la philosophie métaphysique mais aussi d’une analyse inédite des théories en physique des systèmes hors équilibre. De quoi comprendre avec de nouvelles idées les différents règnes du réel, matière infrascopique, vie moléculaire mésoscopique, vie macroscopique des organismes et des sociétés, cosmos mégascopique.

Je n’en dis pas plus et vous invite à parcourir ces deux essais et à les juger. S’ils vous apportent quelque éclairage, alors j’espère que vous jouerez les passeurs en informant vos confrères de la nouveauté qui s’y dessine. Les savoirs sont faits pour être partagés. Il y a quelque quarante ans, j’ai trouvé un grand intérêt à lire votre livre sur le macroscope. Les livres de systémique ont nourri ma curiosité et aiguisé mon esprit. C’est à mon tour d’offrir un regard nouveau sur les systèmes en usant d’un « infrascope », d’un « mésoscope » et d’un « macroscope » permettant de comprendre les choses qui émergent en communicant. Et peut-être le mégascope de la cosmodynamique quantique.

Avec mes salutations systémiques

Bernard Dugué Emaille : duguebernard (at....) gmail (dot) com

https://iste-editions.fr/products/linformation-et-la-scene-du-monde

https://iste-editions.fr/products/temps-emergences-et-communications