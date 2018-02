Mais qu’attend l’US Army pour réagir !

Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai lu sur un site alternatif : « les sites US les plus secrets révélés dans le monde...grâce à une simple appli sur Smartphone ».

Information reprise deux jours plus tard par France24.

J'y suis aussitôt allé et quelle ne fût ma stupéfaction de voir cette réalité. De quoi s'agit-il ?

Strava.com est une appli pour réseau social d'athlètes qui permet -entre autres- de compiler les données de chaque athlète qui y souscrit et d'orner des magnifiques cartes.

Ainsi le sportif -qui a maintenu son smartphone allumé durant son entraînement- peut revoir la course exacte. Ce qui lui permet de revoir son trajet et donc d'en tirer tout un tas de conclusions propres à améliorer ses performances.

Le but est louable. Le problème est qu'elle massivement utilisée par les utilisateurs de smartphones. Qui -a part les Occidentaux- possède un smartphone, fait régulièrement des tours (de ce qui semble être un campement militaire) comme un écureuil en cage ?

Procédons par étape. Voici le site :

Puis le site américain qui vous montre la côte Ouest des USA (Californie et Los Ageles)

Vous découvrez que vous pouvez zoomer et obtenir des cartes de ce type où vous déduisez que les joggeurs courent plutôt le long des rues de zones pavillonnaires et aussi sur les pistes circulaires des stades.

Bref des informations pas si sensibles que ça.

Maintenant vous vous dites : et « qu'en est-il à l'étranger ? »

Votre premier instinct vous ramène vers la France

ok, ce n'est pas trop différent des States. On remarque malgré tout que les Pays-bas et les Londoniens sont bien accros. Zoomez pour trouver les stades et les banlieues aisées et celles qui le sont moins. Du point de vue sociologique ceci est vraiment pratique : par exemple si vous voulez enquêter avant de chercher à vous loger dans un nouveau quartier. A votre place j'éviterais Sarcelles :

Quand les rares joggeurs préfèrent courir les longs des grands axes plutôt que dans les quartiers ce n'est jamais bon signe !

Puis vous revenez à l'article du début et vous vous demandez : mais en quoi cette appli est-elle redoutable ? Allez du côté des pays n'appartenant pas « à la Communauté Internationale » (sic).

Tiens comme la Syrie. A première vue soit c'est le désert (sauf sur la côte vaguement) soit le Syrien n'est pas fan de cette appli, soit il n'est pas sportif, soit est trop fauché pour posséder un smartphone ou soit un mélange de tout ça.

Quelqu'en soit la raison ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe est l'opposition flagrante entre le binôme occidental/appli et sa contraposée non-occidental/non-appli.

Vous voyez ces quelques point lumineux dans cette carte. Zoomons sur un des points.

Si ça, ça ne ressemble pas à du GI frappé du syndrome de fort Alamo !

Bref vous aurez compris qu'il ne manque plus qu'un zoom ultime permettant de de distinguer les véhicules au centre du cercle pour définitivement asseoir la nationalité des occupants de ces véhicules.

Cette appli permet de connaître d'autres détails comme les trajet suivant les heures de la journée. Vous imaginez ce qu'on peut tirer comme renseignements de cette « simple » appli !

Hier, 6 Février 2017-soit environ 10 jours après mon premier saut au plafond- je lis qu' Erdogan demande aux GI de quitter Minbej au Nord de la Syrie. Tiens il y avait du GI dans ce secteur ?

Ni une , ni deux, je tape « Minbej » dans le moteur de recherche de mon nouveau moteur de cartographie favori et je tombe sur un gros plan de la ville tandis que s'affiche le nom d'Aleppo dans le cartouche en haut à droite.

Après vérification dans google maps je constate qu'il s'agit bien de la même ville même si Gmaps l'appelle Manbij.

Pas de sportif syrien à Minbej ? Bizarre pour une population de 74000 habitants.

Où sont donc ces GI dont Erdogan demande le départ ?

Dezoomons légèrement afin de faire apparaître deux points lumineux en haut et à droite de la carte. Vous voyez ces deux zones lumineuses en haut à droite ?

Zoomons dessus

Ca ne vous rappelle rien ?

Bref voilà une appli de « la mort qui tue » pour reprendre une réplique célèbre de Jamel Debouzze qui permet à tout un chacun de vérifier la présence de GI dans des zones non-occidentalisées. C'est proprement hallucinant !

A plus d'un titre.

Premièrement, cela permet de vérifier la véracité du discours US sur la présence ou non ses troupes à l'étranger.

Deuxièmement, cette visualisation est une faille sécuritaire tellement énorme qu'elle met directement en péril les troupes US au sol. J'imagine la frénésie des services secrets du monde entier qui à l'aide d'aspirateur de sites doivent en analyser les résultats avec profit. Et je ne parle même pas des terroristes. Je serais un GI en Afghanistan -par exemple- je refuserais catégoriquement de sortir de mon bunker pour faire le footing de décrassage du matin !

Troisièmement, le fait qu'environ 10 jours après cette révélation au grand public, cette appli soit toujours consultable par n'importe qui, prouve plusieurs choses :

-qu'il est plus facile de faire disparaître des preuves provenant de services gouvernementaux comme les 13 agences (NSA, DEA,...) sur lesquelles vous avez la main que de faire pression sur une entreprise privée. Dans le film hollywoodien de base on voit souvent un officiel en uniforme entrer en trombe en agitant un papier officiel et hurler : « vous m'arrêtez tout ça ! Secret défense ».

Il semblerait que la réalité soit toute autre...

-ou alors cela a un tel coût que personne ne veut en payer le prix.

-ou encore il y a une telle inorganisation entre l'armée US, le gouvernement et les différentes agences afin de faire disparaître ces cartes du site, inorganisation révélatrice du fonctionnement des grosses structures US.

L'actualité récente, par le biais du lancement réussi d'Elon Musk crucifiant ses « mammouths » rivaux "Arianne Espace" et la "Nasa", enfonce encore plus le clou et semblerait confirmer cette dernière hypothèse.

Profitez-en avant que la censure militaire US vienne vous en empêcher (à juste titre pour la sécurité des GI) et surfez sur ce site au fil de l'actualité : c'est une mine incroyable !