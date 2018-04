Max Planck évite la catastrophe ultraviolette avec les quanta

L’hagiographe compulsif s’est entièrement fié à la rumeur pour hagiographer Max Planck. Il a donc recopié sans comprendre les tribales bourdes colportées par la tribu victorieuse.





l’énergie

Il est très faux que Planck ait quantifié, mais. La suite a prouvé qu’il ne s’agit pas de l’action maupertuisienne ni hamiltoniene, mais de

h = 6,6260755 . 10-34 joule.seconde/cycle = ħ = 1,05457266 . 10-34 joule.seconde/radian.

10-34, c’est un dix-millionième de milliardième de milliardième de milliardième (de joule.seconde/radian, ici).

Action : ce mot est inconnu de SR, alors que c’est le fondement.



Planck avait utilisé un raisonnement entropique très pénétrant et subtil, que les colporteurs de rumeur ont oublié depuis lontemps.

« Entropie » aussi est un mot ignoré de SR.

L’article fondateur n’est pas accessible par SR.



« le photon »sautant« d’un état énergétique à un autre ». Juste grotesque : le photon est le transfert de la différence d’état, entre l’état final et l’état initial, depuis un atome émetteur à un atome absorbeur (ou molécule, etc.).

A répéter de la rumeur sans comprendre, on énonce de grosses conneries.



Il est faux et il est grotesque que Einstein ait « confirmé la nature corpusculaire de la lumière », il a juste, dans une seule demi-phrase erronée dans tout son article, été incapable de concevoir l’individualité de l’onde individuelle. A la place, il a restauré le corpuscule newtonien. Bonjour les dégâts !



Depuis cent treize ans, la « communauté scientifique » est demeurée infoutue de corriger cette bourde. Bourde normale sous la plume d’un débutant, mais inadmissible de la part de ladite communauté, qui n’a jamais été capable de remplir sa tâche.



Depuis toujours, l’hagiographe compulsif, griot des puissants du jour, s’imagine que « actuel » implique « correct ». Infoutu de percevoir que les « vérités » du jour seront la risée de demain.