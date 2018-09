Mieux que Big Brother : Facebook, le plus gros pompeur de données personnelles au monde

@pemile

Parce qu’il serait possible d’isoler et de recréer un ensemble de domaines indépendants, non accessibles via l’internet qu’on connait. Matériellement, cela serait toujours possible via l’adressage IP directe (ce qui personne ne fait, pas même les robots) mais pour aller plus loin c’est une question de norme TCP/IP et d’engagement dans cette voie de la communauté des développeurs du libre.