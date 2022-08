Neil Armstrong, ce héros universel

@Lynwec

Où c’est de l’humour où vous n’avez aucune connaissance pratique du domaine. Les satellites aujourd’hui en orbite lunaire, voient parfaitement les lander au sol et les traces de roues des rovers lunaires et des centaines de scientifiques ont eu accès aux échantillons de sol lunaire. Les photos de la lune et de la Terre prises à l’époque ressemblent énormément à celles prises depuis par une myriade d’engins. D’où seraient sorties les technologies qui ont donné la suite de la conquête spatiale, notamment les moteurs à hydrogène RS25 de la navette spatiale (héritiers du J2 des lanceurs lunaires), qui aurait posé les réflecteurs lasers que l’ont a mitraillé de rayons lasers depuis les années 1970 pour mesurer la dérive de la distance Terre/Lune ?

Toujours navrant de voir des internautes qui savent mieux que les participants à cet énorme programme, ce qui était possible et ce qui fut fait.

On a perdu aussi la technique pour faire les pyramides sans la technologie moderne donc on ne l’a jamais eu ?....