Plan France THD, Orange-Google, Free : le point sur le réseau fixe

Que ce soit au niveau de l’État ou des consommateurs, la démocratisation de la Fibre ne semble pas aller assez vite. Selon le Plan France Très Haut Débit, l’ensemble du territoire devrait effectivement profiter du THD fixe pour l'horizon 2022. Sans être pessimiste, ces prévisions semblent avoir pris du plomb dans l’aile. Récemment, certains acteurs se sont toutefois distingués. C’est notamment le cas de Free, qui a confirmé son arrivée sur le réseau d'initiative publique en Vendée. Pour sa part, Orange continue de développer son rayonnement puisqu’il vient de signer un partenariat avec Google.

Le Plan France Très Haut Débit : le THD pour tous d’ici 2022

Plan France THD : objectif 2022

Avant de s’attarder sur l’avancée du déploiement de la Fibre, revenons d’abord sur le plan France THD. De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? À qui cela profite-t-il ? Quels en sont les enjeux ? Éléments de réponse. Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à proposer à 100% du territoire français une connexion à Internet en Très Haut Débit fixe. Si, actuellement, la moitié de la population y a accès, le chemin est encore long. Pour mener à bien l’aménagement du territoire auquel ils prennent part, les fournisseurs d’accès à Internet s’investissent donc considérablement. Il faut dire que le projet a une ampleur considérable puisque l’ensemble du territoire doit bénéficier de ces infrastructures numériques. De nombreux enjeurs se cachent en effet derrière ce projet.

Parce que les usages évoluent, l’ensemble du territoire doit bénéficier de ce nouvel aménagement. Dans un soucis de compétitivité vis-à-vis des autres pays européens, la France se doit de disposer d’infrastructures modernes. Il ne s’agit cependant pas du seul argument qui conduit l’État à mener à bien ce projet. Intimement lié à la compétitivité, c’est aussi le pouvoir d’attractivité des territoires qui sera renforcé. Le fait d’adapter le territoire aux nouvelles normes numériques impacte en effet fortement le pouvoir d’attraction des différentes localités. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les grandes villes comme les zones rurales sont censées être équipées.

Qui sont les acteurs de ce projet ?

Pour répondre aux exigences que requiert ce projet colossal, de nombreux acteurs sont sollicités. Bien évidemment, les opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet français sont en première ligne. En termes de moyens financiers, le coût du projet représente en effet plusieurs milliards d’euros. Face à cette enveloppe faramineuse, les apports financiers sont assurés par plusieurs acteurs. Concernant les opérateurs, ces derniers prennent notamment en charge près de 7 milliards d’euros d’investissements pour les zones d’initiative privée. Les acteurs du secteur de la téléphonie prennent donc quasiment un tier des investissements à leur charge. Au total, le budget de l’opération est en effet estimé à près de 20 milliards d’euros.

Outre les fournisseurs d’accès à Internet, d’autres organismes subventionnent le projet. C’est le cas de l’État, qui apporte à lui seul près de 3,5 milliards d’euros. C’est aussi le cas des collectivités territoriales et de subventions publiques qui représentent 12 milliards d’euros. Sont notamment concernés une centaine de départements qui correspondent aux zones d’initiative publique. Les collectivités territoriales, l’État, l’Europe, les opérateurs télécoms.

Le Très Haut Débit, qu’est-ce que c’est ?

L’objectif principal du projet France Très Haut Débit est, comme son nom l’indique, d’assurer une connexion Très Haut Débit sur l’ensemble de l’hexagone. Il convient toutefois de revenir sur la notion de Très Haut Débit pour les non initiés. Depuis longtemps, les fournisseurs d’accès à Internet proposent aux consommateurs de bénéficier de l’ADSL. Cette technologie permet aux usagers d’accéder à Internet via le Haut Débit. Le plan France Très Haut Débit consiste donc à proposer à l’ensemble du territoire un débit plus élevé. En termes de performance, la différence entre Haut Débit et Très Haut Débit se constate en comparant le volume de données pouvant être transféré. Une connexion à Internet est qualifiée de Haut Débit lorsque le débit est inférieur à 30 Mbits/s. En conséquence, un débit supérieur à 30 Mbits/s est qualifié de THD.

La différence de performance entre HD et THD résulte notamment des matériaux utilisés. Pour des connexion à Internet en Haut Débit, les box internet ADSL et VDSL empruntent le réseau cuivré de France Télécom. Pour leur part, les box internet proposant le THD bénéficient soit du câble coaxial, soit du réseau fibre optique. Ce dernier peut alors être simplement employé sur une portion de la ligne, c’est le cas pour les offres :

FTTB, à savoir Fiber To The Building (jusqu’au bâtiment) ;

FTTLA, à savoir Fiber To The Last Amplifier (jusqu’à l’amplificateur) ;

FFTO, à savoir Fiber To The Office (jusqu’au bureau) ;

FTTN, à savoir Fiber To The Node (jusqu’au sous répartiteur).

Pour les lignes fibre optique directement reliées au logement, on parle de FTTH, à savoir Fiber To The Home (jusqu’au logement). Le débit peut alors varier selon ces différentes offres, le débit se réduisant à mesure que le câble utilisé occupe une part importante de la ligne. Si la fibre n'altère pas le débit, le raccordement intermédiaire entre la fibre et le logement peut l'atténuer.

Orange et Free à l’action : le développement des réseaux fixes est en marche

Free : accord avec Vendée Numérique

Comme évoqué, le Plan France Très Haut Débit repose en partie sur des réseaux d’initiative publique. C’est le cas notamment pour ce qui est de la Vendée et de plusieurs communes environnantes. Dans le secteur, c’est le groupement d’intérêt public Vendée Numérique qui se charge de la mise à disposition d’un réseau FTTH. Cet investissement est conséquent puisqu’il est estimé à plus de 100 millions d’euros. Il doit notamment permettre à plus de 70 000 foyers du départements et de ses alentours de profiter de la fibre optique. L’objectif est que les logements et entreprises à proximité puissent en bénéficier pour l’horizon 2020.

C’est dans le cadre de la commercialisation du réseau FTTH que Free intervient donc auprès de Vendée Numérique. Le fournisseur d’accès à Internet voit en effet ici l’occasion de s’accorder avec ses ambitions. Le FAI souhaite en effet proposer ses services d’accès à Internet sur l’ensemble de l’hexagone. En s’impliquant en Vendée, l’opérateur de Xavier Niel peut donc faire d’une pierre deux coups. D’une part, il peut développer son réseau dans un département où il n’était pas encore présent. D’autre part, il peut aussi mettre ses services à disposition des citoyens dans des environnements ruraux. Plusieurs villes telles que Challans, Montaigu ou encore Les Herbiers pourront ainsi profiter des Freebox dès le premier trimestre 2019. Concernant la dernière ville citée, elle s’est récemment distinguée grâce à son équipe de football lors de la dernière coupe de France. Les passionnés de ballon rond se souviendront que le club de National s’est incliné en finale face au Paris-Saint-Germain le 8 mai 2018.

Orange s’associe à Google pour développer un câble sous-marin

Entre Orange et Google, tout va bien. Le lien qui unit l’opérateur historique au géant d’Internet devrait d’ailleurs prendre forme matériellement. Les deux entreprises sont en effet sur le point de procéder à l’aménagement d’un câble sous-marin entre les USA et l’hexagone. Le projet et les performances sont faramineux, tout simplement à la hauteur des prouesses techniques que la mise en place du câble nécessite.. C’est depuis la Virginie que partira ce câble long de plusieurs centaines de kilomètres. Sa longueur exacte est de 6600 kilomètres. Censé être mis en service à l’horizon 2021, ce câble XXL est prénommé Dunant. Ce nom est un hommage au fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, premier Prix Nobel de la Paix.

À noter que Dunant est le premier câble sous-marin reliant la France aux États-Unis depuis 15 ans. En charge de l’ensemble de la connexion française et de l’installation sur la côte Atlantique de l’hexagone, Orange pourra directement bénéficier de ces travaux. Le fournisseur d’accès à Internet aura effectivement droit de profiter d’une paire de fibres optiques. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le potentiel de la technologie est colossal. La fibre en question peut en effet permettre d’atteindre un débit de 30 Tbits/s. Cela permet notamment de télécharger un film de 1 Go en moins d’une seconde. L’investissement consenti par Orange sera donc bénéfique à l’ensemble des clients de l’opérateur. Ce dernier pourra en effet poursuivre ses investissements et surtout proposer des débits des plus performants. Les clients de Google et Orange seront donc aux premières loges pour profiter de ce câble et de connexions de haute volée.