Quantique : dix ans jour pour jour

Le 31 décembre 2017 cela fera dix ans exactement que fut formulée la demande initiale : "Existe-t-il un livre permettant une approche de la mécanique quantique, pour un non initié ?"

Dès le 10 janvier 2008 j'avais mis en place un wiki pour rédiger à plusieurs mains ce livre d'initation, implémenté ailleurs en février, sur un serveur plus à jour dans son PHP.

Dix ans plus tard ce livre existe :

Microphysique quantique transactionnelle, Principes et applications

504 pages en A5.

Pour la traduction anglaise afin d'une diffusion internationale, j'en étais à 47 % le 27 décembre, nul doute que j'atteindrai les 49 ou 50 % au premier de l'an 2018. Je compte avoir terminé en avril.

Les fardeaux sont pour les épaules capables de la supporter...



Débarrassée du fatras et du pathos, la microphysique quantique devient limpide avec la sémantique transactionnelle. Finie la mystérieuse « Dualité », finis les « aspects corpusculaires ». Les corpuscules n’existent pas en microphysique, tandis que les absorbeurs existent, eux, et jouent le rôle complémentaire des émetteurs. Ce manuel d’initiation est aussi un ouvrage complet de vulgarisation. De résultats expérimentaux pris dans toutes les branches de la physique et de la technique, en résultats expérimentaux, il vous fait revoir toute la physique de façon unifiée. Nouveautés : distinguer les ondes individuelles de la quantique, des collectifs d’ondes et des ondes dans les collectifs de matière, la géométrie des fuseaux de Fermat entre émetteur et absorbeur, distinguer les micro-temps de notre macro-temps. Le bruit de fond de Broglie-Dirac d’où émergent des transactions, n’est pas écrantable, et il interdit de prédire quelle transaction aboutira ni quand. C’est là qu’est la vraie place du hasard.

Vous avez déjà entendu "Mr Tomkins explore l'atome", à qui on explique que pour tuer le tigre quantique, il faut tirer de nombreux coups dans toutes les directions ? Ou vous êtes-vous entendu asséner que puisque selon Richard Feynman, « Personne ne comprend la mécanique quantique » alors vous n'allez quand même pas oser comprendre davantage que lui ? Ou que « Mystère de la sainte dualité onde-corpuscule », c'est vachement subtil, et que seuls les initiés vachement matheux peuvent maîtriser ? Ou qu'un électron dans un tube cathodique trouve quand même le temps d'aller explorer jusqu'au delà de la planète Jupiter ? D’autant que le chat "est" simultanément mort et vivant, etc.

De résultats expérimentaux en résultats expérimentaux, ce manuel d'initiation vous fait profiter des avancées de la microphysique transactionnelle au long d'une conversation à quatre personnages : le lecteur Curieux, les professeurs Castel-Tenant et Marmotte, M. z'Yeux Ouverts. Des annexes permettent au lecteur de se remettre au niveau nécessaire depuis un niveau initial de Seconde, et de revérifier chaque point. Le secret que les grands prêtres du mystère occultaient bien, est que « quantique », en réalité c'est périodique, ondulatoire et transactionnel, où toute onde individuelle de la quantique a un émetteur et un absorbeur, mais rien du tout qui soit corpusculaire ni dualistique. Il n'y a de corpusculaire ou à peu près qu'en macrophysique, jamais en microphysique.

Zéro corpuscules à l'échelle microphysique, zéro dualité, en revanche il y a des émetteurs et des absorbeurs. Individuellement, tout photon a un émetteur et un absorbeur. C'est cela l'échelle individuelle de la microphysique. Dans ce livre vous trouverez la géométrie du fuseau de Fermat de ce transfert entre émetteur et absorbeur, et vous trouverez les nombreuses conséquences en optique, en radio-électricité, en radiocristallographie, en optique électronique, en électrotechnique, etc.

