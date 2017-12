Quelques secrets de la physique quantique dévoilés, en compagnie du Temps et des émergences

Le livre qui vient de paraître tranche avec les productions scientifiques et philosophiques conventionnelles. Il commence par expliquer la signification de la mécanique quantique avec cinq chapitres où se dessine la thèse centrale esquissée précédemment (cf. mon précédent livre, l’information et la scène du monde) : la physique quantique est une physique des communications.

La matière quantique communique, la vie aussi, les hommes évidemment. Ces communications sont à la base des émergences. Chacune des émergences repose sur un système de communication avec des signaux sélectionnés. C’est ce que j’ai tenté d’expliciter en parcourant les théories de la matière condensée, la biologie et bien évidemment le rôle du langage chez les humains. Les émergences sont liées à une cohérence dans l’expression et la réception de signaux, avec dans les systèmes vivants et sociétaux, l’émergence de fonctionnalités et fonctions reliées à des noyaux immergés permettant de coordonner l’action et interpréter la perception. Dernière innovation majeure, la conception trinitaire du temps, à peine esquissée et qui s’inscrit dans une interprétation radicale des processus dit irréversibles.

Ce livre présente trois révolutions scientifiques qui, si je ne me suis pas égaré, permettent d’amorcer un changement de vision du monde aussi radical que celui propulsé par la Modernité après Descartes, Galilée, Newton et Darwin. Je vous invite à partager ce chemin vers une connaissance à venir de la nature et bien plus que cela.

Je n’en dis pas plus, n’ayant pas la légitimité à donner un avis critique sur ce livre qui, si vous êtes journaliste ou chroniqueur, peut vous être adressé en ebook press par les bons soins de l’éditeur (voir le lien ci-dessous). La traduction anglaise sera disponible d’ici six mois chez Wiley.

PRESENTATION DU LIVRE

Il est d’usage pour un auteur de présenter les grandes lignes de son essai en le situant dans les champs disciplinaires. Parfois, il est préférable que l’auteur annonce ses intentions si son ouvrage sort des conventions et développe une série d’hypothèses et de conjectures. C’est le cas de cet essai intitulé « Temps, émergences et communications », qui n’entre pas dans l’une des deux catégories conventionnelles, celle des ouvrages développant des études analytiques ou celle des essais présentant des synthèses. Il anticipe sur les connaissances en esquissant une philosophie scientifique destinée à interpréter les choses et les êtres advenus ou en devenir, tout en formulant des hypothèses générales et audacieuses sur les choses émergées, immergées, ainsi que sur la racine de ce qui nous échappe encore, le temps.

Il s’agira de comprendre les émergences dans diverses situations où des composants matériels interagissent en coordonnant leurs actions pour « faire système » avec des propriétés (ou des fonctions) émergentes accessibles à l’investigation expérimentale ou aux analyses sociales si l’homme est impliqué. Je m’efforcerai de montrer que les communications jouent un rôle déterminant dans ces processus. Une stratégie sera mise en œuvre. Si les communications sont si importantes, alors il faut montrer qu’elles sont une propriété essentielle de la matière. Ce qui justifie les analyses détaillées sur le monde quantique développées dans les cinq premiers chapitres. Avec une étude sur l’étrange propriété qu’est l’intrication ainsi qu’une interprétation des liaisons chimiques que l’on ne peut contourner si l’on veut comprendre le fonctionnement des systèmes complexes tels que les cellules vivantes ou les animaux. La stratégie est donc claire. Elle consiste à expliquer ce qu’est réellement la matière quantique pour passer ensuite aux réalités constituées de très grands nombres de composants élémentaires (…)

L’élaboration des connaissances esquissée dans cet essai concerne chacune des notions centrales que sont le Temps, l’émergence et les communications. Avec l’idée de trois bouleversements pressentis. (i) La révolution quantique de la communication, (ii) la révolution sémantique de l’émergence, (iii) la révolution biographique et cosmologique du temps. Avec l’hypothèse d’une conception trinitaire du temps conduisant vers une nouvelle énigme, voire un mystère dont la compréhension doit être cherchée.

Temps, émergences et communications, Iste, octobre 2017.

Mon précédent livre : L’information et la scène du monde, Iste, mai 2017.

