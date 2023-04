Santé : des critères à respecter pour Google et ses algorithmes

Les pages sur la santé relèvent des pages Your money you life (YMYL). Pour Google (qui représente plus de 90% des utilisateurs de navigateurs en France). Elles doivent s’adapter aux attentes du moteur de recherche et de son algorithme. Et suivre les bonnes pratiques en terme de SEO.

Comment écrire des articles de qualité sur la santé sur internet ?

Les articles de santé doivent être réalisés par des rédacteurs et rédactrices spécialisées qui savent de quoi ils parlent. Et qui ont autorité sur la question. Une rédactrice ou un rédacteur web qui suit les règles du SEO (search engine optimization), doit veiller à un contenu de qualité irréprochable. Ce qui ne l’empêche pas de recourir à l’intelligence artificielle. Il doit aussi connaître les attentes des algorithme de Google.

Pages Your money your life (YMYL)

Les pages dites YMYL (Your money your life) concernent tout thème qui peut avoir une influence sur la santé, la stabilité financière, la sécurité des gens et le bien-être des sociétés. Ainsi, rédiger un article imprécis et non documenté sur une crise cardiaque peut être évidemment préjudiciable pour les lectrices et lecteurs.

Score de qualité

Le contenu d’un site sur la santé est notamment passé à la moulinette d’un score de qualité. Ce score de qualité prend en compte les efforts réalisés sur une page, l’originalité du contenu, les talents, savoir-faire déployés, et leur précision. Les sites qui relèvent du YMYL auront donc des standards de qualité plus élevés à respecter. C’est important de savoir ce qu’attendent Google et son algorithme ;- )

EAT

C’est ainsi que les critères EAT sont apparus progressivement depuis quelques années. De nombreux sites ont dû, pour maintenir leur visibilité, prendre en compte ces gages de qualité intégrés petit à petit dans les algorithmes de la firme de Mountain view. Pour un rédacteur web qui se préoccupe des meilleures pratiques SEO (search engine optimization), c’est incontournable ! Il doit veiller au contenu de qualité.

Fiabilité trust

EAT signifie expertise, authoritativeness et trust : expertise, autorité et confiance. Ces critères sont pris en considération s’agissant des pages entrant dans la thématique Your money your life (YMYL). La confiance étant considérée comme le critère, de loin, le plus important. La confiance (trust) concerne le niveau de précision, la sécurité (notamment l’accès sécurisé à un site), l’honnêteté, la fiabilité. L’expertise concerne le talent et le savoir-faire déployés sur un site ou une page. L’autorité fait référence au fait que l’auteur est reconnu dans son domaine. D’où l’importance de la biographie à la fin d’un article.

Santé sur internet

Ainsi, les algorithmes de Google privilégient les contenus santé qui respectent les critères EAT d’autant plus lorsqu’ils ont un impact significatif sur la santé, l’équilibre financier ou la sécurité… Google explique sa façon de fonctionner.

Quality raters

La firme de Mountain View met ainsi à jour régulièrement le document regroupant ses guidelines pour les quality raters. Ces « évaluateurs de la qualité de la recherche (…) sont formés pour déterminer si les contenus ont un score » EAT élevé. Ces évaluateurs, ou quality raters, notent depuis plusieurs années les résultats de recherche de Google afin de vérifier si ses systèmes fonctionnent. Google affirme qu’ils n’ont pas de contrôle sur le classement des pages. Mais les consignes qu’ils suivent peuvent aider à évaluer les contenus par rapport aux exigences de l’EAT.

Quand EAT devient EEAT

Ces consignes contiennent, depuis la fin 2022, un autre critère : l’expérience. Ce qui fait que EAT est devenu EEAT. Le critère d’expérience englobe le fait qu’on fera sans doute volontiers plus confiance en celui ou celle qui démontre une véritable expérience personnelle du sujet abordé. Ce sujet sera donc de première main et renforcera ainsi la confiance que l’on peut avoir en tel ou tel producteur de contenus sur internet.

Peut-on écrire des articles santé avec Chat GPT ?

L’intelligence artificielle peut-elle écrire des articles de santé ? On peut écrire des articles santé avec Chat GPT ou tout autre outil d’intelligence artificielle. L’important est de mettre en place les bons prompts pour obtenir une information étayée et sourcée. Et de mettre à jour, vérifier et relire !

Les questions fréquemment posées

Qu’est-ce que Google Médic ?

Medic update, la mise à jour des sites de santé, a été lancé en 2018 et a concerné tous les sites abordant la question de la santé, du bien-être et de la médecine. Le but : pousser à la création de contenus super qualitatifs. A cette époque, cette update de l’algorithme de Google aurait provoqué des modifications majeures dans les résultats de recherche. La visibilité des pages de nombreux sites concernés aurait chuté de 70%. A partir de cette date, les critères EAT semblent avoir compté encore plus surtout pour les sites YMYL.

Qu’est-ce que le SEO ?

Le SEO (search engine optimization), ou optimisation pour les moteurs de recherche est l’ensemble des techniques qui ont pour but d’améliorer le positionnement des pages, d’un site web, ou d’une appli dans les Serp (résultats de recherche ou search engine results page). L’optimisation vise une amélioration technique, sémantique et de popularité (netlinking ou popularité).

Quels sont, quel est l’algorithme de google actuel ?

Depuis 2019, Google appelle ses modifications d’algorithme les cores updates. Medic compte aussi au nombre des algorithmes, tout comme Bert. On parle aujourd’hui de MUM (Multitask Unified Model) qui devrait remplacer ce dernier. Il est fondé sur l’intelligence artificielle.

Quels est le nom de l’algorithme sur lequel est basé google ?

A l’heure actuelle, il s’agit de Bert qui devrait laisser la place à MUM.

Quels sont les mises à jour de l’algorithme seo de google qui ont le plus d’impact ?

En ce qui concerne la santé, il s’agit de Google Medic, sans aucun doute. On se souvient aussi de Panda et Penguin. Le premier met l’accent sur les contenus de qualité. Le second s’est attaqué aux mauvais liens selon Google.

Pierre Luton, alias Pluton

Journaliste santé, rédacteur SEO chez Elsan, ancien rédacteur en chef d’A part entière, Rédacteur à la Mutualité française, Infirmière magazine, et auteur d’un « Espoir fou dans le couloir de la mort« .

