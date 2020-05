Six Brèves scientifiques : Nature éducative, Corps émotionnel, Lumière OGM, Précession équinoxale, Constellations rupestres, OVNIs sérieux

La Nature est nécessaire au développement de l'enfant

C'est ce que raconte un article du site Parents.fr, parce que nous vivons à l'heure du scientisme, c'est-à-dire d'une foi absurde et dénuée de bon sens dans les sciences. Sans leurs résultats apparemment, plus personne aujourd'hui n'est à même de se fier à son instinct ni de croire ce qu'il voit. Et encore ! Il arrive régulièrement que même les scientistes, ne veuillent plus réviser leurs positions malgré les avancées scientifiques (cette vidéo l'illustre pertinemment). Les études, hélas, ne sont pas toutes fiables, sans même parler du lobbying …

Mais les sciences font avant tout preuve d'une créativité et d'un scrupule méthodique dans la démarche, développées par des humains qui font ce qu'ils peuvent et veulent savoir, avec ce qu'ils (s)ont. Jamais les sciences ne sauraient tourner au scientisme, même si la recherche des universaux laisse supposer qu'elles sont fiables.

Reste que, à la fin, quand de tels universaux vous garantissent que la nature est nécessaire au développement de l'enfant, tout d'un coup, et avec cette gestion de la grippe asiatique, vous avez envie de vivre en pleine forêt, afin de devoir utiliser plus souvent la voiture et consommer de l'essence …

Tout cela généreusement pour vos enfants, qu'ils entendent chanter les oiseaux et puissent s'émerveiller des saisons, parce que cela rend naturellement plus intelligent. C'est « la science » qui le dit … !

Le Corps (et ses émotions) est essentiel au cerveau

Parfois on se demande si on ne nous prendrait pas pour des idiots, encore : car manifestement, les cerveaux ne vivent pas tout seuls dans la nature. Et si vous passez votre temps sur Internet par téléphone ou ordinateur peu importe, vous avez besoin de vos yeux et de vos bras et de vos doigts, pour tipper sur l'écran ou taper sur le clavier. Sans jambes par ailleurs, vous seriez bien obligés de muscler vos bras pour rouler en chaises roulantes, afin de pourvoir vous déplacer – et paraplégiques, votre meilleure chance est d'avoir les dispositions de feu Stephen Hawking pour communiquer, afin qu'une nation ne cherche jamais à statuer sur votre compte indécemment, tel que ce fut le cas de Vincent Lambert.

Et pourtant, il fallait encore une étude scientifique (parue dans National Geographic), pour entériner ce bon sens. Avec une autre nuance, bien connue des didacticiens et de tous les psycholinguistes, que les émotions éprouvées par le corps sont essentielles à la vie du cerveau : on retient par exemple beaucoup mieux ce qui nous amuse.

Apparemment, le fait que nous ayons des neurones dans la moelle épinière, autour du cœur et même aux tripes … tout cela ne suffisait pas à nous convaincre de notre relative symbiose corporelle, sans parler de toutes ces bactéries et autres autres mitochondries, qui s'incorporent et constituent plus de la moitié de nos cellules ! … Nous sommes des foutus symbiotes organiques, véritables porosités muqueuses, dans l'âme … bien que nos mémoires et nos pensées trament une unité et une continuité biographique « auto-empirique » à toute cette tourbe.

Mais enfin, même en sciences il existe des croyances et des préjugés, comme quoi elles sont bien portées par des humains qui font avec ce qu'ils peuvent et veulent savoir, avec ce qu'ils (s)ont. Nous autres, nous ne pouvons qu'escompter qu'ils ne subissent pas l'influence malfaisante d'un lobby ou l'autre.

Et donc, les scientifiques ont tendance malgré eux à raisonner comme tout le monde : en faisant le distinguo chair/âme, matière/esprit, en le plaquant sur leur physicalisme moniste avec chair/cerveau, alors que le cerveau est lui-même chair, tout uniment. La chair nécessite la chair qui s'émeut et se déploie, parce qu'elle vit et fait vivre toutes ses parties – cerveau compris.

Socialement, il faut y voir une métaphore selon laquelle l'élite a grand tort de se croire trop au-dessus de la mêlée, et encore moins de pouvoir lui en imposer.

Des scientifiques croisent des gènes de champignons luminescents avec d'autres plantes, et ça marche

Ce serait quand même assez drôle, de pouvoir remplacer nos consommations électriques en lumière, par des plantes OGM luminescentes. Des palmiers luminescents en guise de lampadaires ! C'est LePoint.fr qui en parle, au Royaume-Uni.

Les peintures rupestres représenteraient des constellations

Est-ce que les hommes préhistoriques se servaient de champignons luminescents, pour peindre dans les grottes ? Peut-être. Et même s'ils n'auraient pas pu croiser leurs gènes avec d'autres plantes, ils s'intéressaient aux lumières cosmiques que sont les étoiles. Ils n'étaient pas la moitié de cons et, comme nos scientifiques actuels, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et voulaient savoir, avec ce qu'ils (étaient)avaient.

Ainsi les peintures rupestres représenteraient des constellations, selon Futura-Sciences, tout comme les alignements mégalithiques furent géométriquement placés pour calculer le cours des saisons ainsi que situer les nappes phréatiques et leurs champs telluriques. Les prouesses technologiques ne sont pas aussi microscopiques ni électroniques que les nôtres, mais doit-on leur en vouloir pour cela ? … Ils vivaient dans de splendides villages « écologiques », au moins ! (National Geographic)

Décidément, il ne faudrait pas que nous répétions – à travers le temps – ce qui se passe socialement entre élites et peuples, ou scientifiquement entre cerveau et chair : les hommes actuels ne sont pas intrinsèquement meilleurs que tous les hommes passés réunis.

Ils sont justes … mieux renseignés, parfois trop, et les connaissances n'impliquent pas automatiquement le bon sens (même si « le bon sens » fait fausse route, quand il croit devoir s'en prendre aux connaissances, auquel cas il est le mauvais).

Qu'est-ce que la précession des équinoxes ?

Honnêtement, la locution en jette. C'est stylé : précession des équinoxes, ça fait « connaisseur », même quand on n'y connaît rien. Mais bon : puisque nous parlions de constellations avec Futura-Sciences, parlons avec le même site de précession des équinoxes :

La précession des équinoxes est l'un des nombreux mouvements que la Terre réalise, démontrant ainsi que notre planète et le système solaire sont en mouvement constant. Ce phénomène correspond au lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre.

C'est notamment pour cela que l' « astrologie » est déconnectée du ciel réel, qui devrait intégrer un treizième signe (voire plus) dans ses démarches.

Mais, entre imaginaire collectif, périodes circadiennes selon luminosité saisonnière, axes des astres, et leurs positions dans les signes, aucun « astrologue » n'est parvenu à fonder son ancestrale divination (astromancie) sur quelque chose de rationnel.

Rien d'étonnant à cela, même si ça procure l'indiscutable et réel plaisir de pouvoir jouer avec l'imaginaire collectif.

Les OVNIs sont pris au sérieux par les États :

Les OVNIs, éléments de l'imaginaire collectif, sont pris très aux sérieux et ont une réalité : les PANs (Phénomènes Aérospatiaux Non-identifés) existent et ils ressemblent furieusement, en effet, à des OVNIs. Les États-Unis ont choisi de rendre ces éléments publics, et de pouvoir en parler. À savoir qu'en France existe le GEIPAN du Centre National d’Études Spatiales, qui recueille les témoignages d'OVNIs sérieusement. Des histoires, faits et documents laissent effectivement pantois, de types « lumières capables de voler perpendiculairement comme des mouches et statitonnairement comme des guêpes a priori inoffensive », mais capables de neutraliser nos armements ainsi que de nous paralyser pour leur protection avant tout.

Ces « choses » apparaîtraient surtout du côté des tests nucléaires, comme si elles étaient douées d'une « conscience écologique » et en tout cas d'une curiosité pour ça : c'est dire que les New Agers interprètent les PANs/OVNIs pour des êtres infiniment bons (c'était le discours de ceux qui croyaient en la fin du monde au 21 décembre 2012, pour dire comme c'est rassurant … ils croyaient alors que ces « extraterrestres spirituels » sauveraient les justes, un peu comme en remake du Jugement Dernier monothéiste … ).

Mais à vrai dire, on ne sait pas si elles viennent du fin fond de l'univers à cause des énergies dégagées par nos tests nucléaires. Une autre théorie veut croire qu'il s'agit d'humains du futur, cherchant à se faire le plus discrets possibles, simplement pour faire de l'observation temporelle sans bouleverser le continuum espace-temps … Les monothéistes veulent y voir des anges, mais en tant que païen je veux bien qu'il s'agisse d'elfes … Bref !

[Documentaire] - [Ovnis] Une affaire d'Etats

