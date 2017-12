STREET BOX CAMERA l’appareil photo « presque » instantané !

Années 1970… un jardin public de Valence dans la Drôme… notre couple et jeune fils sont photographiés par un « professionnel » déjà d’une autre époque.

Prise de vue avec une « camera obscura » qui « imprime » directement sur du papier photosensible de laboratoire, pour obtenir un négatif mais sans passer par une pellicule.

L’artiste local développe le négatif sous le voile noir de son matériel (avec les produits photo habituels : révélateur/ fixateur )… outre l’appareil photo traditionnel, l’équipement dispose donc d’un compartiment qui accueille les bains d’un laboratoire noir et blanc.

Développement du négatif

Le papier photo fixé (image en négatif) est ensuite présenté à l’objectif, pour un contre-type, à nouveau développé pour obtenir le positif qui nous est donné.

Prise de vue du négatif

Développement du positif final

Animateur de « photo club » dans mes jeunes années, aujourd’hui photographe numérique passionné, j’ai gardé le souvenir de cette technique.

Des recherches sur internet me font découvrir que les STREET BOX CAMERA existent toujours sous les noms de : minuteros, Kamra-e-faoree, street box camera, chambre gabonaise.

http://www.galerie-photo.com/street-box-camera.html

http://www.galerie-photo.com/photographie-de-rue.html

https://latelierdespetitsphotographes.com/2015/04/10/les-street-box-camera-fabrique-par-latelier-des-petits-photographes/

http://www.afghanboxcamera.com/

http://www.afghanboxcamera.com/abcp_camera_howtobuild.htm

Depuis une quarantaine d’année, je garde le souvenir émerveillé et la nostalgie de cette technique simple, mobile, peu onéreuse, et suis heureux d’en pouvoir témoigner avant qu’elle ne tombe encore plus dans l’oubli.