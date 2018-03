Un petit pas sur Mars, un grand pas pour Elon Musk

Fondateur de Paypal mais également de SpaceX, Elon Musk est un milliardaire qui ne manque pas d'idées. Son prochain objectif : établir une colonie humaine sur Mars !

Qui est Elon Musk ?

Elon Reeve Musk, de son nom complet, est un véritable ovni du XXI ème siècle. Après des études de physique et de commerce, il commence sa carrière aux côtés de son frère, Kimbal, en 1995. Les deux jeunes hommes sont à l'origine d'un éditeur d'un logiciel de publication de contenu pour les informations des entreprise, nommé Zip2. Cela sera une telle réussite que la division AltaVista (Compaq) acquit Zip2 pour la modique somme de 341 millions de dollars ! Un premier succès qui sera suivi de près par le service de paiement en ligne, Paypal, dont là-aussi, Elon Musk est l'un des pionniers. Et c'est grâce à la revente de Paypal en 2002 qu'il bâtit une bonne partie de sa fortune.

En effet, après un gros investissement en 2004, le natif de Pretoria (en Afrique du Sud) rejoint le conseil d'administration de Tesla Motors (constructeur automobile de voitures électriques) en tant que président. Il a également contribué à ce projet en tant qu'architecte de produit en jouant un rôle dans les conceptions des voitures que Tesla construisait. Il en est encore aujourd'hui le PDG.

L'entreprise SpaceX

Mais le plus gros succès d'Elon Musk se nomme SpaceX. Fondée en 2002 pour révolutionner la technologie spatiale (avec comme but de permettre aux gens de vivre sur d'autres planètes), Space Exploration Technologies Corporation conçoit, fabrique et lance des fusées et des vaisseaux spatiaux. Très rapidement, SpaceX a attiré l'attention du monde entier à travers de formidables exploits. Seule compagnie privée à avoir ramené un satellite depuis l'orbite terrestre basse (réalisé en 2010), elle a de nouveau écrit son histoire en mai 2012 quand son vaisseau spatial Dragon a livré vers et depuis la Station Spatiale Internationale.

Et l'entreprise continue de travailler sur l'avenir. La NASA lui a en effet attribué un nouveau contrat lui permettant de couvrir un minimum de six vols supplémentaires à partir de 2019. Récemment, le Falcon Heavy, qui deviendra la fusée la plus puissante du monde, était en développement et un vol inaugural a eu lieu le 6 février 2018. Mais dans le même temps, SpaceX (comme indiqué sur son site) continue à travailler sur un de ses objectifs clés : développer des fusées entièrement réutilisables au plus vite, une performance technique qui transformera l'exploration spatiale en fournissant des véhicules hautement fiables à des coûts radicalement réduits.

Le projet fou : des missions vers Mars !

Qui d'autre qu'Elon Musk pour avoir l'idée de coloniser Mars ? Sûrement personne. Le créateur de l'Hyperloop (le train du futur) désire envoyer des hommes à la surface de la planète rouge dans les années à venir. Elon Musk a déclaré dernièrement qu'il voulait "envoyer du matériel dès 2022 sur Mars, avant l'arrivée des premiers hommes deux ans plus tard". Comment compte-t-il s'y prendre ? Une première mission en 2022 serait de confirmer les ressources en eau et d'identifier les dangers afin de débuter la mise en place d'infrastructures. La deuxième mission, prévue en 2024, a pour but d'envoyer un équipage qui préparerait des futurs vols. Une première base martienne serait donc établie qui engendrerait la construction d'une ville propice à la colonisation de Mars.

Réalisable ou fictif ? La question est posée. Mais nous pouvons être certains que le fantasque Elon Musk ne veut pas s'arrêter là, lui qui regorge d'idées plus ou moins farfelues. Et pourquoi pas réaliser un nouveau grand pas...