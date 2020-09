Voiture électrique à batterie : la grande arnaque

Oui, la voiture électrique à batterie est aujourd’hui une belle arnaque, il faudra attendre encore au moins 15 ans pour enfin voir apparaître des batteries praticables mais restera encore la question du poids !

Et pendant ce temps Andrea Rossi s’apprête à faire une démo officielle,

contrôlée par des scientifiques de renom et des industriels.

Présentation en octobre, si les USA ne tombent pas en guerre civile car

Rossi n’ayant trouvé aucun soutien en Italie s’est finalement installé aux USA.

Le nouveau générateur :

Destiné apparemment pour le secteur automobile, remplace les batteries

en fournissant directement l’électricité.

Mode de fonctionnement : basé sur le LENR (Low Energie Nuclear Reaction).

Une sorte de fusion à froid à partir d’une forme tenue secrète de Nickel et

d’Hydrogène.

C’est le résultat de plus de 12 ans de recherches.

Le coût de l’électricité est absolument dérisoire ainsi que la consommation de Nickel.

- Pas de radiations, pas de déchets dangereux, pas de bruit.

- Durée du générateur >25 ans

- une charge de combustible ( moins de 100g) permettra une autonomie de plusieurs années au véhicule.

Cela paraît absolument incroyable et même une sorte d’arnaque en développement mais c’est tout à fait réel.

Il y a un an le test de l’ancienne version du générateur a duré 3 mois et a été effectué par des scientifiques de l’Académie Royale de Suède, sans la présence de l’inventeur.

Il est d’ailleurs curieux de constater que les résultats, publiés en septembre

2019 ont simultanément vu la chute du baril qui n’est plus remonté depuis à sa valeur initiale.

Le LENR est maintenant étudié partout dans le monde mais Rossi pour le moment a au moins 15 ans d’avance.

Cela fait maintenant 9 ans que je suis les travaux de Rossi et je pense, comme lui d’ailleurs, qu’il est arrivé au point le plus dangereux de ses recherches :

Les implications sont tellement énormes que non seulement il est physiquement en danger mais que pour faire face aux réactions adverses il va lui falloir beaucoup d’argent ainsi que des protections.

Comme il vient de déclarer : maintenant ce sera la guerre et le nerf de la guerre c’est l’argent !

Il y a plusieurs années, un journaliste questionna le PDG d’EXXON :

Que pensez vous de la concurrence possible si les travaux de A. Rossi aboutissent ?

Réponse du PDG : Pas de problème, lorsque ce sera au point nous l’achèterons.

Ont peut s’informer sur le site suivant ,mais c’est tout en Anglais et de très haut niveau scientifique.

https://e-catworld.com/

En tout cas, si on ne l’empêche pas de produire ses générateurs, la vraie voiture électrique, ce peut-être pour dans moins d’un an...

Le générateur de Rossi pour un véhicule standard aura un volume de 15 à 20L et un très faible coût.

Une autre piste suivie actuellement de recherche LENR, moins R&D comme Rossi mais plus en recherche fondamentale, le projet SAFIRE :

Créer un soleil en miniature, c’est à dire avec toutes les réactions nucléaires et physiques qui se produisent sur le vrai.

C’est purement de la recherche fondamentale, plus tard les ingénieurs verront

ce qu’ils peuvent en retirer ; déjà, ils ont pu identifier au cours de leurs expériences, la façon dont fonctionnerait le système de Rossi.

https://www.youtube.com/watch?v=DTaXfbvGf8E&feature=emb_err_woyt