3 conseils pour surfer sur internet incognito

Notre vie privée se répand un peu plus chaque jour sur internet avec les nouveaux moyens technologiques, dont peut faire partie la dématérialisation. En effet, nos données personnelles sont de plus en plus prisées par les entreprises du numérique, et face à la fuite en avant de nos informations de connexion, nous ne sommes pas toujours armés. Et pourtant il existe quelques moyens pour se protéger afin de préserver sa confidentialité sur le web. Tour d'horizon autour de 3 conseils pour naviguer sur internet incognito.

Naviguer avec un VPN

Le recours à un VPN est un système fiable pour surfer sur le web de façon anonyme. En effet, quand nous sommes reliés au serveur d'un VPN, il faut savoir que la connexion est sûre. La fiabilité de la connexion repose sur le cryptage de notre trafic personnel, afin que ces informations ne soient pas à la disposition d'autres utilisateurs.

Par ailleurs, l'adresse IP est secrète parce que l'utilisateur du VPN emprunte systématiquement l'adresse IP du VPN en question, et ce, en révélant votre position géographique. Autrement dit, le VPN masque votre identité personnelle derrière la sienne. Par voie de conséquence, les sites web visités ne sont pas en mesure de lire votre adresse IP et ne peuvent pas vous reconnaître.

Le mariage d'une adresse IP secrète et d'une connexion fiable assure aux utilisateurs de l'outil qu'est le VPN que leur attitude en ligne n'est en aucun cas tracée.

Opter pour Mozilla Firefox

Chaque navigateur présent sur la toile présente ses propres paramètres de sécurité. Dans cette perspective, il n'est pas toujours aisé de choisir le bon tant ils sont nombreux sur la toile. Et le navigateur le plus pertinent pour sauvegarder la vie privée de son utilisateur n'est autre que Mozilla Firefox.

Ce navigateur bénéficie d'une multitude de fonctionnalités dans le domaine de la sécurité visant à protéger notamment contre le phishing et les virus. D'autant plus que les utilisateurs de Mozilla Firefox reçoivent systématiquement des notifications en cas d'installation de modules supplémentaires. Par exemple, l'accès à votre historique est fortement sécurisé parce qu'il dispose d'extensions adéquates à la protection de vos données.

Néanmoins, pour naviguer incognito sur internet, le navigateur Tor offre de réelles certitudes.

Choisir DuckDuckGo

Outre le recours à un réseau privé virtuel comme pourrait l'être Nord VPN et un navigateur fiable à l'image de Tor ou de Mozilla Firefox, il est également possible aussi de faire appel à un moteur de recherche anonyme. De ce point de vue, DuckDuckGo s'avère un choix judicieux en la matière.

En effet, ce moteur de recherche anonyme est une sérieuse alternative aux autres moteurs de recherche que sont Google, Bing, etc., qui eux recueillent et utilisent vos données personnelles. En d'autres termes, avec un moteur de recherche comme DuckDuckGo, vous effectuez vos recherches sur la toile, mais de façon plus anonyme qu'avec un moteur de recherche traditionnel.