3 idées originales de spectacles de Noël pour un comité d’entreprise

Un spectacle de Noël pour CE est un moment très attendu pour les enfants, mais également pour les parents. C'est une date marquée au crayon rouge sur l'agenda de tous. C'est un moyen de se retrouver autour de la bonne humeur et de la magie de Noël. Les enfants, quant à eux, doivent en ressortir des étoiles plein les yeux. Pour l'occasion, voici trois idées originales pour faire de votre spectacle le meilleur jour de l'année.

Un spectacle autour de la magie

Pour votre animation de Noël, entrez dans le monde féerique de la magie. Faites participer les enfants grâce à l’intervention de magiciens illusionnistes ou mentalistes. A travers le surnaturel, faites voyager les plus petits grâce à un spectacle interactif où ces derniers pourront participer tout du long.

Décors de sorcellerie, fées, dragons ou encore Harry Potter, tout est fait pour que ce moment devienne inoubliable. Installez différents ateliers pour les enfants avec des sculptures sur ballons, du maquillage de sorcières, un atelier magie... Sans oublier l'arrivée du Père Noël ! Le magicien et son spectacle feront oublier à tous le stress du quotidien pour laisser place au rêve et à la magie, rythmés par les surprises et les rires du public. Un spectacle de Noël pour CE comme vous n'en aurez jamais vu !

Un spectacle de marionnettes

Les marionnettes font partie intégrante de notre enfance. Elles permettent de faire rire les enfants par le biais de petites peluches tels que des rennes qui parlent. Tournez ce spectacle vers l'idée de l'entraide, de la solidarité et de l'aventure afin de faire apprendre les bonnes valeurs aux plus jeunes. Et tout cela, dans une ambiance légère et rigolote.

Un spectacle équestre

Les chevaux fascinent les plus jeunes. De la belle jument aux longs crins à l'étalon de Zoro, garçons et filles sont séduits par la beauté et l'élégance de l'animal. Tournez-vous vers des spécialistes en éthologie qui viendront montrer toute la complicité possible entre un cheval et l'humain. En totale liberté, c'est de nombreuses figures et de rôles amusants qui seront proposés sous les yeux ébahis du public à travers une musique envoûtante.

Sachez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour recevoir un couple, puis les chevaux de spectacles sont désormais habitués à travailler dans des petits espaces clos où se trouvent du monde et beaucoup de bruit. Vous pouvez vous tourner vers une compagnie de spectacle mais également vers des particuliers qui seront heureux de vous faire découvrir leur passion et leur travail quotidien avec leur compagnon de route.