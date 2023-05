3 raisons de faire le bilan carbone de votre entreprise

Depuis quelques années, les changements climatiques alarment le monde. Le réchauffement climatique met en péril la survie de la planète et il urge de prendre des mesures et des précautions pour le ralentir. L’émission des gaz à effets de serre (GES) par les entreprises et industries représente une véritable menace. Le bilan carbone représente le calcul de la somme des émissions de GES qui sont produits par l’entreprise. Si vous hésitez encore à faire le vôtre, nous vous présentons quelques raisons qui justifient son utilité. Découvrez-les.

Poser un acte éco-responsable

La réglementation n’impose pas à toutes les entreprises de faire leur bilan carbone, mais cela pourrait arriver. Calculer le bilan carbone de votre entreprise vous permet déjà d’anticiper sur la réglementation. Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en place des actions concrètes vous engageant à améliorer l’empreinte carbone de votre entreprise.

Il s’agit ici d’un acte éco-responsable qui augmentera votre crédibilité. Vous pourrez impliquer les collaborateurs et employés de l’entreprise pour donner plus de poids à votre action. Vis-à-vis de votre clientèle, faire le bilan carbone contribuera à les mettre plus en confiance quant à vos intentions. Une entreprise respectueuse de l’environnement fait meilleure impression.

Réaliser d’importantes économies

Effectuer le bilan carbone de l’entreprise vous permet de prendre un certain nombre de mesures pour la réduction des émissions de gaz à effets de serres. Il s’inscrit dans une transition écologique durable. Grâce aux plateformes comme Greenly, vous pourrez réduire la consommation d’énergie de votre entreprise.

Vous pourrez aussi limiter certaines dépenses. Il permet de :

Réduire le gaspillage ;

Dématérialiser vos documents ;

Limiter les déplacements ;

Mieux choisir vos matières premières, etc.

Les solutions proposées pour la réduction des GES tiennent compte de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise, de vos objectifs et enjeux, etc. Ainsi, le bilan carbone contribuera à la réalisation d’importantes économies. Cela vous permettra d’investir plus et avoir une meilleure rentabilité.

Bénéficier de certains financements

Pour agrandir votre entreprise et développer encore plus vos activités, vous devez être en mesure d’effectuer certains investissements. Ces investissements sont généralement destinés aux équipements de pointe et aux matières premières. Ils nécessitent donc de gros fonds. Trouver le financement n’est pas une mince affaire.

L’État et certaines autorités publiques ont un intérêt particulier pour les entreprises qui sont respectueuses de l’environnement. Le bilan carbone est relativement abordable et peut vous permettre de bénéficier de plusieurs subventions. Il peut également faire pencher la balance en votre faveur aux structures de financement privées. Cela boostera également votre image et vos parts de marché.

En choisissant bien votre plateforme ou structure pour le bilan carbone, vous bénéficierez même d’un accompagnement de qualité pour l’atteinte de vos différents objectifs.