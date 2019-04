5 conseils pour réussir ses flyers !

Vous devez organiser un événement bientôt et vous cherchez des idées pour optimiser la création de flyers et affiches afin de promouvoir l'événement correctement ? Suivez nos conseils pour la création de supports publicitaires efficaces.



1 La recherche d'inspiration

Recherchez des événements similaires en ligne et consultez leurs prospectus. Notez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas ainsi que les moyens de les améliorer. Vous pouvez trouver l'inspiration en étudiant d'autres événements réussis mais ne copiez pas leur présentation. Utilisez-la pour imprimer vos propres flyers. Cela implique un temps de réflexion pour identifier l'idée générale de l'événement et comment la mettre en avant.

2 Respecter la hiérarchie de l'information

Une fois que vous avez identifié l'idée générale, vous devez définir la mise en page du flyer selon la hiérarchie d’informations que vous souhaitez mettre en place. C’est là que vous devez faire preuve d’esprit graphique et vous poser la question de ce que les utilisateurs doivent voir en premier. Cela peut être par exemple l’attraction principale, puis la date, l’heure et le lieu. Ensuite, vous pouvez ajouter des détails sur d'éventuels aspects secondaires.

Si vous imprimez des flyers faisant la promotion d’événements professionnels, vous pouvez par exemple inclure les avantages à y participer. Cela peut être apprendre une nouvelle compétence.

Pensez à faire une mise en page simple et éviter de mettre trop d’informations. Gardez les informations nécessaires pour faire connaître votre événement, susciter le désir chez les autres. Si vous devez vraiment communiquer des détails, dans ce cas faites-le dans une typographie plus petite et au bas du prospectus. Sinon, pour plus d’informations, vous pouvez orienter les personnes vers un site web ou encore les réseaux sociaux en relation avec votre événement.

3 Utiliser un imprimeur de qualité

L’impression de flyers n’est pas à prendre à la légère. La qualité de l’impression en dit long sur l'événement à venir. Une impression quadrichrome sur un papier qualité est bien évidemment le mieux mais il faut faire selon votre budget.

4 Etre proactif et inclure un appel à l'action

Mettez-vous à la place des personnes une fois qu’elles auront vu votre flyer. Doivent-elles juste se rendre à un point de rendez-vous et sauvegarder la date dans leur calendrier ? Doivent-elles se procurer des billets d'entrée ? Vont-elles avoir besoin d'obtenir plus d’informations en ligne ? Soyez clair dans les étapes à suivre avec un appel à l'action convaincant. Cela se traduit par un appel clairement visible sur le flyer, démarqué par une grande typographie lisible et également d'autres éléments graphiques par exemple, ou un fond de couleur différente. Ainsi, vous dirigez clairement les personnes à faire quelque chose.

5 Distribuer des flyers partout

Il ne faut pas être avare dans la distribution de flyers. Faites-vous aider si vous souhaitez avoir plus d’impact. Vous pouvez laisser vos flyers ou affiches dans les lieux suivants (prenez soin tout de même de vérifier la législation en vigueur) : les tableaux d’affichage des magasins locaux, par courrier direct, sous les portes, directement dans la rue près des sorties de bureaux ou des écoles, lors d'autres événements similaires. Pensez à mettre une version de votre flyer en ligne sur votre site et vos réseaux sociaux.