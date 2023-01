5 raisons de proposer un service de crèche à vos collaborateurs

Proposer un service de crèche à ses salariés permet à l’entreprise d’améliorer son attractivité et son image, tout en réduisant l’absentéisme.

Des PME aux grands groupes, toutes les entreprises peuvent proposer un service de crèche à leurs collaborateurs, soit en mettant en place une crèche inter-entreprise, soit en réservant des places au sein d’un réseau de crèches privées. Quels sont les avantages de ce type de service pour l’entreprise ?

Améliorer l’attractivité de l’entreprise

La mise en place d’un service de crèche permet tout d’abord à l’entreprise d’améliorer son attractivité, et d’attirer parmi les candidats davantage de jeunes ou futurs parents. C’est d’autant plus intéressant pour les entreprises qui peinent à recruter, en raison de leur territoire d’implantation ou de la pénibilité du travail.

Fidéliser les salariés

L’existence d’une crèche inter-entreprise est non seulement un argument de taille pour attirer les jeunes ou les futurs parents, mais permet aussi de les fidéliser. Trouver un mode de garde économique, pratique et fiable est loin d’être chose aisée, et les salariés disposant de places en crèche pour leurs enfants sont moins enclins à quitter l’entreprise à court terme.

Lutter contre l’absentéisme

Selon le dernier baromètre de l’absentéisme publié en septembre 2022 par l’assureur AG2R La Mondiale, le taux d’absentéisme au travail augmente chaque année. Il était de 4,55 % en 2015, et a atteint les 6,19 % en 2021. Sur l’ensemble de l’année dernière, la moyenne est de 22,6 jours d'absence par an et par salarié.

Cet absentéisme n’est pas sans conséquence pour les entreprises, qui doivent notamment faire face à une baisse de productivité, à une certaine désorganisation, à une dégradation de l’ambiance et à une surcharge de travail pour les salariés présents.

Parmi les motifs d’absence, les difficultés à faire garder son enfant figurent en bonne position. En garantissant aux enfants du personnel une place en crèche, l’entreprise réduit considérablement les risques d’absence, mais aussi de retard au travail.

Développer une bonne image de l’entreprise

En mettant en place une crèche d’entreprise, une crèche inter-entreprise ou en réservant des places dans un réseau de crèches privées, l’entreprise améliore son image et montre qu’elle accorde une grande importance au bien-être de ses salariés.

C’est aussi un moyen d’inscrire l’entreprise dans une démarche QVT (Qualité de Vie au Travail) en améliorant les conditions de travail, en renforçant la culture d’entreprise et en œuvrant pour une plus grande implication des salariés grâce à la prise en compte de leurs impératifs personnels.

Bénéficier d’aides fiscales

Les entreprises qui proposent un service de crèche à leurs collaborateurs bénéficient d’aides fiscales intéressantes, qui permettent d’alléger considérablement la facture. Le montant de la défiscalisation est de 50 % au titre du crédit d’impôt famille (CIF) ce qui réduit considérablement la pression fiscale, ce à quoi s’ajoute une déduction d’impôt sur les sociétés, dont le montant dépend du taux d’imposition de l’entreprise.

Source des images :

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/jouer-ecole-amusement-enfants-8363559/