60% des Français souhaitent équiper leur logement d’équipements connectés

Les maisons intelligentes connaissent un essor important ces dernières années à l'heure où l'ère du connecté est au cœur des débats. Les Français semblent faire confiance aux nouvelles technologies puisque 60% d'entre eux souhaitent équiper leur logement. Quelles sont les raisons de cet engouement ?

Protéger leur logement

La première raison qui pousserait les Français à investir dans la domotique serait la sécurité. En effet, grâce aux objets connectés, vous pouvez simuler votre présence dans votre maison même lors de vos absences pour faire fuir les cambrioleurs. En effet, vous pouvez gérer l'éclairage, la musique ou encore l'ouverture et la fermeture des volets depuis votre lieu de vacances, comme le propose la société Hager.

De plus, si une intrusion ou un danger est détecté dans votre habitat, comme la détection de fumées ou monoxyde de carbone, une alarme domotique vous sera envoyée et préviendra l'entreprise de sécurité d'un signal silencieux. Pour les inondations, des mesures correctives ou d'urgence se déclenchent permettant ainsi de couper l'eau automatiquement.

Ecoresponsabilité

7 Français sur 10 se sentent concernés par la planète et souhaitent réduire leur empreinte écologique. 72% plus exactement déclarent attacher de l'importance à l'écoresponsabilité de leur habitation. Pour cela, il faut se préoccuper de sa consommation d'eau, d'électricité ou encore éviter d'utiliser des engrais chimiques.

La domotique semble être une solution qui plaît aux ménages français puisqu'elle leur permet de gérer à distance leurs lumières, les fuites d'eau... Et informe même en cas de sur-consommation d’électricité. Les nouvelles technologies présentes dans nos maisons permettent de réguler nos consommations et s'autogèrent toute la journée pour répondre à une demande d'écoresponsabilité.

Le confort

Enfin, beaucoup de Français s'adonnent aux joies de la domotique pour le confort que cette dernière est capable de fournir puisque votre maison évolue selon votre rythme de vie. Grâce à toutes sortes d'automatismes, qu'il s'agisse d'allumer la musique depuis son canapé, d'éteindre les lumières une fois allongé, de verrouiller les portes ou encore de demander à son robot de nettoyer la maison... Les Français deviennent de plus en plus friands de ces nouvelles techniques.

Pour les personnes âgées, la domotique semble être une réelle révolution pour leur mode de vie et leur confort à domicile puisqu'il existe des appareils possibles pour limiter les efforts et leur garantir une bonne sécurité. Ces nouvelles aides technologiques préviennent des risques et les assistent lorsqu'ils perdent de l'autonomie. Une nouvelle façon de mieux vieillir chez soi tout en étant en sécurité.

A en croire les nombreux témoignages, la domotique semble suivre un rythme qui va désormais bercer notre quotidien.