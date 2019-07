À quel prix vendre sa maison à un promoteur ?

Vendre un bien immobilier n'est jamais une partie de plaisir, en fonction de la conjoncture économique, les ménages ne sont pas toujours prêts à acheter une maison qui vaut parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, préférant la location. Pourtant, il faut savoir que la vente à un particulier n'est pas la seule option, vous pouvez parfaitement envisager de réaliser une transaction avec un promoteur immobilier, qui sera en partie facilitée par la présence d'une maison sur le terrain.

Cela signifie en effet, dans la plupart des cas, que le terrain est constructible, et c'est bien ce qui intéresse le promoteur immobilier, qui n'a pas pour but de conserver les bâtiments en place mais d'en construire de nouveaux.

Un terrain constructible qui vaut cher

Si un promoteur va avoir tendance à vous faire une offre plus importante qu'un particulier pour votre maison, c'est tout simplement parce que ce qui l'intéresse se trouve en dessous de cette dernière. Le terrain est ce qui a le plus de valeur aux yeux d'un promoteur, il va donc vous faire son offre en fonction de la valeur de celui-ci et non de la maison qui se trouve dessus, au contraire d'un particulier. Ainsi, peut importe si le logement est ancien et mérite de nombreuses rénovations onéreuses, puisqu'il sera amené à disparaître. Le professionnel de l'immobilier va en effet faire construire différents logements qu'il pourra revendre et ainsi réaliser à son tour une transaction intéressante. Pour obtenir de l'aide dans vos démarches, vous pouvez vous fier au site Vendresonterrain.com qui vous aidera à prendre contact avec un promoteur qualifié.

Une position géographique qui impacte fortement le prix du bien

Pour évaluer le prix de votre maison et du terrain sur lequel elle se trouve, il vous faudra prendre en compte de nombreux critères. La situation géographique de votre bien est très importante car cela va influer sur le prix de vente des futurs logements qui seront construits ainsi que sur la facilité qu'aura le promoteur à les vendre. Ainsi, une maison qui se trouve dans une grande ville aura énormément de valeur puisque c'est là que les terrains constructibles se font les plus rares. En dehors d'une agglomération, si votre bien se trouve près de nombreuses commodités ou encore si des projets intéressants comme la construction d'une gare, d'un hôpital ou d'un école sont prévus dans les environs, cela augmentera sa valeur aux yeux du promoteur, qui vous fera alors une offre encore plus intéressante.

Une facilité de négociation à prendre en compte

Vous pourrez négocier avec un promoteur bien plus aisément qu'avec un particulier, surtout si vous avez de nombreux arguments en votre faveur. En effet, l'idéal est de faire expertiser votre bien avant d'entamer les négociations avec un bon promoteur. Pour trouver ce dernier, n'hésitez pas à vous faire accompagner par MeilleursPromoteurs.immo, les experts de la vente à un promoteur afin de trouver celui qui sera à même de vous faire la meilleure offre.

Notez par ailleurs que contrairement à une vente avec un particulier, une vente avec un promoteur est réalisable facilement tout au long de l'année. Il est en effet plus difficile de négocier avec un particulier en hiver par exemple, puisque les maisons ne sont pas toujours visibles sous leur meilleur jour et que la demande est plus faible. En revanche, un promoteur vous fera toujours une offre en relation avec la valeur constructible de votre terrain, ce qui est un atout non négligeable.