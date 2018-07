A quoi ressemblera l’école du futur ?

Alors que la technologie a pris place dans tous les aspects de notre vie, il reste un bastion qui fait encore de la résistance : l’éducation. A l’instar du village des Gaulois d’Astérix et Obélix, le mammouth reste encore à la traîne, avec ses salles de classe entre quatre murs, un professeur qui donne son cours face à des élèves sensés écouter religieusement le savoir transmis. Cette configuration pourrait bien voler en éclat dans les années à venir pour laisser la place à un enseignement plus moderne et plus en phase avec la révolution numérique.

Repenser l’école

Dans le futur l’école sera sans doute décentralisée. Les nouvelles technologies permettent d’apprendre tout le temps et partout. L’enseignement peut se faire en dehors des murs de l’école, comme pour des cours de français en ligne, ou comme en Finlande où les élèves suivent les cours de science et vie dans la nature ou apprennent dans des makerspaces.

Plutôt que d’être un lieu où l’on est obligé de rester six heures par jours, l’école deviendra un lieu de rencontre pour travailler ensemble sur des projets collectifs et aussi retrouver ses amis.

Il en va de même pour les facultés et universités qui à terme vont évoluer vers des lieux mixtes dans lesquels travail et études se mêleront.

Méthodes pédagogiques

Non seulement les espaces d’apprentissage vont changer mais aussi et surtout les méthodes pédagogiques. C’est d’ailleurs sur ce point que les nouvelles technologies sont attendues.

Les MOOC ont ouvert la voie vers une nouvelle façon d’apprendre bien qu’ils n’aillent pas assez loin, étant uniquement une numérisation des cours classiques.

Les éducateurs savent depuis très longtemps que chaque élève apprend à son rythme et qu’enseigner de la même manière à plusieurs élèves dans une même classe en laisse forcément une partie à la traîne ou sur le carreau. C’est sans doute cet apprentissage « aux masses » plutôt que la personnalisation de celui-ci qui conduit à l’échec scolaire plutôt que le fait d’être issu d’un quartier défavorisé. La technologie permet d’ajuster l’enseignement au cas par cas.

C’est le cas par exemple de DreamBox, un logiciel de mathématiques, qui s’adapte au niveau de chaque élève afin qu’il puisse apprendre à son rythme.

Les manuels scolaires vont progressivement disparaître au profit de logiciels éducatifs qui s’adaptent aux besoins de chaque élève. Cette évolution facilitera aussi le travail des professeurs qui pourront mieux suivre les progrès de leurs étudiants et rapidement repérer leurs lacunes et y remédier.

Philosophie éducative

Grâce aux nouvelles technologies, on peut avoir accès facilement à la connaissance. Il ne s’agit donc plus de simplement ingurgiter des données et pouvoir les resservir, mais de pousser les élèves à aller chercher l’information et à vérifier sa véracité.

Le « peer learning » (apprendre grâce à ses pairs) va aussi se développer dans les années à venir. Particulièrement efficace, il permet aux élèves de travailler ensemble sur des projets et de désacraliser la fonction de prof comme « sachant », unique détenteur de savoir, le distillant aux « apprenants ».

La technologie solution à tout

A terme on peut se poser la question si professeur disparaitra. C’est vraiment peu probable, mais son rôle va évoluer et devenir plutôt une sorte de coach ou de mentor, en somme un passeur de savoir.

Il faut garder à l’esprit que la technologie ne peut pas tout. Pour qu’elle soit efficace elle nécessite des éducateurs éclairés, des relations humaines chaleureuses et des programmes réfléchis.