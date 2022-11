Achat de matelas : connaissez-vous Kipli, l’entreprise de literie responsable ?

Nous passons environ huit heures par nuit dans notre lit, ce qui représente près d’un tiers de notre vie. Ainsi savoir que nos matelas et oreillers contiennent des substances toxiques (acétaldéhyde, le benzène et le formaldéhyde) que l’on peut inhaler en dormant, n’est donc pas rassurant. Mais pas de panique : des solutions existent pour bien dormir, en toute sécurité (et sérénité), grâce aux produits créés par l’entreprise Kipli.

De nos jours, 90% des matelas vendus sur le marché sont synthétiques, fabriqués à partir de mousses synthétiques avec des colles et matières plastiques. De nombreux traitements chimiques sont également utilisés pour procurer certaines caractéristiques physiques et rallonger la longévité du matelas.

Cependant, que ce soit les traitements chimiques ou mousses synthétiques, ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. En plus de potentiellement irriter les muqueuses, ils sont surtout responsables des émissions des perturbateurs endocriniens. Ces composés organiques volatils dégagés par ce type de produit polluent l’air intérieur. Le danger de pollution augmente davantage avec le manque d’hygiène de la literie et de la pièce.

Le matelas idéal signé Kipli : sain, naturel et confortable

Face au constat d'une pollution généralisée, due à la prédominance de l'industrie de la pétrochimie, Kipli s'est donné pour but d'offrir une alternative écologique, en proposant du mobilier et de la literie fabriqués à partir de matériaux naturels et conçus pour durer. Le défi concerne à la fois notre santé et la protection de l'environnement.

Pour créer des produits résistants et utilisables sur plusieurs générations, Kipli privilégie l'utilisation de matières premières naturelles de qualité, comme le bois massif ou le latex 100% naturel. L'entreprise a choisi de fabriquer en France, en Italie et en Allemagne pour pouvoir combiner l'avantage des matériaux et de la production locale, en ayant toujours en tête l'impact social et environnemental de sa fabrication.

L'aventure de Kipli a commencé dans les années 1980 en Italie. Mario travaillait dans l’une des usines de Pirelli, spécialisée dans la fabrication de matelas en latex synthétique. Fort de ses convictions écologiques, il décide de créer sa propre usine de matelas en latex naturel et développe pendant 20 ans un véritable savoir-faire autour du travail du latex naturel, une matière végétale issue du lait d’Hévéa Brasiliensis. C'est cet héritage que Davide, son neveu, a souhaité faire perdurer en débutant l’aventure Kipli, rapidement rejoint par Antoine.

Ensemble, ils décident de créer une marque de literie en rupture avec le marché traditionnel, trop polluant à leurs yeux. Leur tout premier produit : le matelas en latex naturel imaginé par Mario, l’oncle de Davide. Ils font alors le pari, pour le moins ambitieux, de rendre plus accessible un produit vendu très cher dans les circuits de distribution habituels. Pari gagné !

A rebours de l’incitation à la surconsommation, que nous subissons tous via les médias et la publicité, Kipli propose ainsi une façon plus raisonnée de produire et de consommer, d'une part en concevant des produits durables, qui répondent à un vrai besoin, d'autre part en surveillant l’impact de ses actions sur la planète.

Après le matelas, Kipli s’est rapidement développé en proposant une gamme de literie très complète. Des sommiers en bois massif aux oreillers en latex, en passant par du doux et joli linge de lit, les produits Kipli sont conçus pour vous offrir un confort idéal, tout en respectant la planète et notre santé.

C’est désormais à la conquête du salon, que l'entreprise franco-italienne se lance en proposant des canapés en lin, fabriqués dans le Nord de la France. La structure en bois, résistante et durable est associée au latex 100% naturel pour offrir un confort idéal. La dernière nouveauté est un canapé convertible, aussi confortable de jour comme de nuit…