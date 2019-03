Acheter votre matelas sur Internet : faites votre choix grâce à un comparateur en ligne

Vous recherchez le meilleur des matelas qui saura s'adapter à votre morphologie, vos éventuels problèmes de dos, ainsi qu'à votre budget ? Un comparatif matelas peut vous y aider. Il vous permettra de faire le bon choix parmi les produits innovants de nombreuses startup de literie qui se sont implantées récemment partout en Europe.

Ces dernières années, une multitude de startup, à l'instar de Eve matelas, Casper, Ilobed, Simba, ou Emma matelas, sont apparues sur le marché de la literie avec leur concept de matelas universel. Ces différentes marques ont réussi à populariser la vente de matelas en ligne. Auparavant, bien des consommateurs pouvaient être rebutés par l'achat d'un matelas sur Internet, du fait de l'impossibilité de l'essayer en magasin. Mais toutes ces marques ont trouvé la parade, en offrant 100 nuits pour essayer le matelas à domicile sous le principe du satisfait ou remboursé. Mieux qu'un essai de 5 minutes en magasin, vous pouvez essayer votre matelas pendant plusieurs semaines, chez vous, avant de vous décider.

Depuis l'arrivée des nouvelles marques de matelas sur le marché, acheter son matelas en ligne est devenu un jeu d'enfant pour les consommateurs. De nombreux sites ont ainsi mis en place leur propre comparateur de matelas en ligne, afin de vous permettre d'y voir plus clair parmi toutes les offres disponibles. Peut-être votre choix se portera-t-il sur le matelas Emma, élu top matelas de l'année (dans le comparatif matelas UFC Que Choisir), avec sa très bonne épaisseur de 25 cm, sa composition de 3 mousses différentes pour un un confort tout terrain, sa fermeté et son soutien adaptatif. A moins que vous ne préféreriez le matelas Casper, fabriqué en Allemagne, d'une épaisseur de 24 cm, et qui combine pas moins de 4 mousses pour un confort "comme sur un nuage".

En outre, les nouvelles startup n'ont pas hésité à casser les prix de leur matelas, en limitant notamment les frais logistiques. Et pour cause : toutes ces marques de matelas 100% en ligne ne comptent aucun frais lié à la location de locaux physiques ni de lourd circuit de distribution qui réclament une gestion coûteuse des stocks. Toutes les économies réalisées sur ce plan-là permettent d'investir davantage dans le marketing de la marque, tout en réduisant au maximum le prix du matelas. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous optez pour un matelas universel, comptez environ 600 euros pour un modèle en 140x190, ce qui est moins cher qu'un matelas standard Bultex ou Dunlopillo à épaisseur égale. La différence de prix peut aller de 200 à 500 euros pour un matelas du "même type".

Photo : PixarBay