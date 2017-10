Agriculture : achetez vos pièces agricoles sur Internet !

L'agriculture française en bref

En France métropolitaine, l'agriculture bénéficie d'une situation géographique et climatique particulièrement favorable, ainsi que d'une surface agricole utile importante. Si l'on ajoute à ces facteurs l'aide apportée par la politique agricole commune (PAC), on comprend sans peine que la France soit devenue le premier pays agricole de l'Union européenne avec 18 % du produit agricole et agro-alimentaire européen. Les principales productions dans l'Hexagone sont les céréales (blé, maïs, etc.), le sucre, le vin, le lait et les produits laitiers, les fruits et légumes, l'élevage et les produits carnés. Dans tous ces secteurs, la France se situe parmi les tout premiers dans les classements européens et mondiaux.

L'agriculture française occupe 53,2 % de la surface du territoire. Si, en 2007, elle employait encore 3,4 % de la population active totale, l'agriculture réduit continuellement la quantité de main d'œuvre employée, du fait notamment de sa modernisation dans le cadre de la PAC. Les aides européennes n'empêchent d'ailleurs pas le revenu agricole moyen de demeurer localement très bas dans notre pays. Le poids de l'activité agricole (y compris le secteur des industries agro-alimentaires) représentait approximativement 3,5 % du PIB en 2008, soit 68,8 milliards d'euros. A titre de comparaison, il s'élevait à 8 % en 1980.

Il est à noter que les deux tiers des exploitations françaises sont des entreprises traditionnelles unipersonnelles, et qu'un tiers ont adopté la forme de sociétés, principalement celles de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). La taille moyenne des exploitations est passé de 8,74 hectares en 1892 à près de 73 hectares de nos jours. Au final, le nombre de personnes employées à titre permanent par l'agriculture s'élève, en France, à 770 000 personnes.

La caverne d'Ali Baba des agriculteurs

Bénéficier d'une très large gamme de piece agricole est essentiel pour tous les professionnels de l'agriculture qui veulent rester performants. La société Agrizone est justement spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées agricoles au meilleur prix. Vous y trouverez aussi bien des pièces d'usure pour le travail du sol (pièce de charrue, herse, cover crop, déchaumeur, fraise, rouleau packer, etc.), des pièces pour la récolte, l'ensilage ou la fenaison (andaineur, faucheuse, big baller, ensileuse, moiss batt, broyeur, epareuse, etc.), des pièces tracteur (pneu, filtre, huile, démarreur, alternateur, cabine, essieu et pont, embrayage, moteur, etc.), des pièces pour moissonneuse batteuse ou pour votre ensileuse (filtre, huile, cueilleur, groupe de ramassage, groupe de hachage, broyeur, essieu, courroie, etc.), ou encore des pièces pour télescopique ou matériels agricoles (accessoires, remorque, béquille, charnières, essieu, freins).

Vous trouverez aussi une large gamme de pièces d'usure agricoles pour charrue, herse, broyeur, déchaumeur, semoir, presse, cultivateur, décompacteur, pulvérisation, rouleau packer, roundballer, big baller, faucheuse conditionneuse, ensilage, fourrage, fenaison, récolte, épandeur, débroussaillage, rotovator, faucheuse, bineuse. Pour chaque matériel agricole, vous aurez le choix entre des pièces d’origine, des pièces adaptables, des pièces certifiées par des experts ou des pièces au carbure, pour toutes les marques. Egalement, des materiels et solutions pour l’élevage : la complémentation nutritionnelle par bolus, des articles dédiés à l’élevage de porc, l’élevage ovin, caprin, la volaille ou l’elevage bovin, des articles de clôture, des solutions de protection contre les nuisibles et des outils de manutention.

Dans un monde qui évolue à toute vitesse, et, face aux contraintes de gestion que chaque agriculteur connaît de nos jours, la vente par internet de pièces agricoles apparaît comme une solution des plus efficaces.