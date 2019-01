Apprendre le trading : nos conseils pour les débutants

Il n’est pas toujours aussi facile de faire ses premiers pas en trading. S’il s’agissait d’une activité qui était uniquement destinée aux professionnels, de plus en plus de personnes la pratiquent actuellement pour gagner des suppléments d’argent.

Comment réussir en trading et quels sont les points importants à ne pas négliger. Commencez par exemple à lire un article du genre « Apprendre le Trading : Guide pour débutants ». Si vous avez décidé de vous y lancer, voici quelques conseils pour bien débuter.

Choisissez un marché qui correspond à vos attentes

Pour faire du trading en ligne, il faut avant tout être en mesure de choisir un marché. Celui-ci devrait dépendre de votre style d’investissement. Si vous souhaitez vous focaliser sur le court terme, vous feriez mieux de vous concentrer sur des marchés avec une volatilité importante. Si vous préférez par contre investir sur le moyen ou le long terme, optez plutôt pour des marchés qui vous permettront de limiter les risques. Et par-dessus tout, privilégiez des marchés qui sont assurés par des entreprises sûres. Ces dernières publient leurs résultats de façon à ce que les traders puissent les analyser. Évitez par contre les Pennystocks qui sont la plupart du temps des actions dangereuses. Pour les Day trader qui exercent en même temps une autre activité professionnelle au quotidien, nous vous conseillons de choisir des marchés étrangers afin que vous puissiez bien organiser votre emploi du temps. Vous pourrez par exemple opter pour le marché américain qui n’est seulement ouvert que l’après-midi. Ce qui vous permettrait de travailler le matin.

Commencez avec un faible capital

Même si le principal objectif en faisant du trading est de faire du profit, il est conseillé de commencer avec un faible capital. Au début, l’important c’est de se familiariser avec le trading et de savoir s’il s’agit d’une activité qui peut bien vous convenir. D’ailleurs, il existe pas mal de gens qui voulaient tout miser sur ce genre d’investissement pour finalement tout perdre après. Lorsque vous avez acquis une certaine expérience, vous pourrez ouvrir un compte avec au minimum 5 000 €. Vous pourrez par exemple placer cette somme dans un margin account afin d’utiliser un effet levier. C’est un moyen très efficace pour multiplier les profits. À noter qu’il est aussi déconseillé d’utiliser de gros effets de levier au départ. Vous l’avez sûrement constaté que commencer le trading c’est avant tout minimiser les risques.

Sachez trouver un bon courtier

Il existe plusieurs courtiers qui ont ouvert leur entreprise sur le net. Ils ne fonctionnent pas forcément de la même façon d’où l’intérêt de bien savoir les choisir. Certains proposent des Full services et vous donnent des conseils sur vos investissements. D’autres, par contre, ne font que placer vos ordres. Pour distinguer les bons courtiers, vous devrez en l’occurrence évaluer leur service client, leurs conditions et leur réactivité. À savoir qu’il est toujours préférable de choisir un courtier en ligne qui est régulé par les institutions comme l’AMF ou le CySEC.

Utilisez les comptes de démonstrations

Grâce aux comptes de démonstrations, vous pourrez apprendre encore plus sur le trading. En offrant des sommes fictives, ces comptes de démonstrations vous aident à vous familiariser avec la plateforme et à appliquer de différentes sortes de stratégies de trading. C’est d’ailleurs une occasion pour tester la fiabilité de vos stratégies et de mettre en place des techniques avancées. Sachez toutefois que faire du trading avec de l’argent fictif est complètement différent de ce qui se passe lorsque vous engagez des capitaux réels. Lorsqu’on utilise son propre argent, on devient beaucoup plus stressé. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur les prises de décisions. Pour trader efficacement, il est donc important d’avoir un état d’esprit zen et confiant.

Continuez à vous informer sur le trading en ligne

Le trading en ligne est un univers qui ne cesse d’évoluer, que ce soit pour trader le forex ou acheter des actions, comme en témoigne le portail d’actualité boursière ethicanet.org. Restez donc toujours informé pour mieux pratiquer cette activité. Il existe sur internet une diversité d’articles et de vidéos qui vous aideront à faire du trading comme il le faut. D’ailleurs, vous pourrez connaître encore plus sur les techniques, les tendances et même l’état d’esprit à adopter pour éviter les grosses pertes. Étant une activité à risque, le trading n’est pas juste une question d’investissement. C’est surtout savoir maîtriser les règles, accepter les contraintes et saisir les grandes opportunités.