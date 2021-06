Après les smartphones, le succès des matelas reconditionnés

Vous avez peut-être déjà acheté un smartphone reconditionné ? Sachez qu'il est désormais possible, sur le même modèle, de s'offrir un matelas reconditionné. C'est précisément ce que propose la marque Emma.

L'achat d'un matelas est toujours délicat : comment savoir, sinon en l'essayant durablement, si un matelas nous conviendra, si nous y dormirons bien, si des douleurs ne vont pas apparaître au bout d'un certain temps ? Pour parer cette difficulté, Emma propose à ses clients d'essayer ses matelas pendant 100 nuits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ce qui arrive dans un peu moins de 5 % des cas, elle reprend le matelas sans frais.

Mais que faire de ces matelas retournés (environ 1000 par mois) ? C'est là que la marque Emma a eu une idée originale : au lieu de s'en débarrasser et de les détruire, elle a décidé de les reconditionner, en les retraitant avec de la vapeur sèche. De la sorte, ce sont 99 % des bactéries et des odeurs qui sont éliminés. Le cœur du matelas est ensuite nettoyé, et la housse changée ou lavée selon les cas.

Question hygiène, les clients inquiets ou rebutés peuvent être rassurés : au terme du processus de reconditonnement, le matelas répond à une norme médicale Afnor. Et, autre bonne nouvelle, il est vendu 30 à 40 % moins cher qu'un produit neuf.

Pour que le marché des matelas reconditionnés puisse espérer suivre les mêmes évolutions, très positives, que celui des vêtements d’occasion, il convient de garantir, à l’issue du processus industriel et de la remise à neuf, une vraie garantie de qualité. Le matelas Emma est sur la bonne voie, puisqu'il a été élu meilleur choix UFC Que Choisir trois années consécutives.

Un matelas haut de gamme et accessible

Née en 2015, la start-up allemande Emma est aujourd'hui, dans son secteur, une valeur sûre. Son matelas Emma Original a de quoi séduire les clients les plus exigeants, et tout particulièrement ceux qui ont mal au dos : il est à la fois d'une qualité supérieure et très abordable financièrement.

Ce matelas à mémoire de forme, d'une épaisseur de 25 cm, est constitué de trois couches de mousses (une mousse Airgocell® haute résilience de 4 cm, une couche mousse viscoélastique et une mousse froide HRX de 17 cm de hauteur), qui se combinent à merveille, pour le plus grand bonheur des dormeurs. Le matelas s'inscrit dans une housse élastique et thermorégulatrice qui garantit une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la structure.

Avec le matelas Emma Original, votre confort est assuré. Il vous offrira une fermeté suffisante pour ne pas vous enfoncer dans votre lit, mais aussi une sensation de moelleux des plus agréables qui vous préservera de toute douleur au niveau des zones les plus sensibles. L'équilibre parfait !

Les matelas Emma sont accessibles à partir de 479 euros. C'est un tarif d'autant plus intéressant que la marque allemande propose fréquemment des promotions.

Crédits photo : https://sleeps.fr/avis-matelas/avis-matelas-emma/