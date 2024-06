Assurance auto : quelles sont les marques de voitures européennes les moins chères ?

L'assurance auto est un poste de dépense incontournable pour tout propriétaire de véhicule. Le choix de la marque de voiture peut significativement influencer le coût de cette assurance. Cet article se penche sur les marques de voitures européennes qui se révèlent être les plus économiques en termes d'assurance auto, en se basant sur des données récentes.

Méthodologie de récolte des données

La méthodologie de récolte des données est la suivante : les résultats ont été obtenus sur un échantillon significatif de primes d'assurance auto cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr entre 2023 et 2024 (jusqu'au 5/06/2024). Ces données fournissent une vue d'ensemble des coûts moyens d'assurance pour différentes marques européennes représentant au minimum 1% des primes cliquées par les utilisateurs.

Marques européennes avec les primes d'assurance les plus basses

Dacia

Dacia, marque roumaine appartenant au groupe Renault, se distingue par les coûts d'assurance les plus bas. En 2023, le prix moyen de l'assurance pour une Dacia était de 484,46 euros, montant légèrement augmenté à 514,92 euros en moyenne en 2024. Cette augmentation reste modérée, et Dacia conserve sa position en tête des marques les moins chères à assurer avec une différence de plus de 50 euros de moins par an en assurance auto avec la marque suivante.

Citroën

Citroën, constructeur français, propose également des primes d'assurance attractives. En 2023, le prix moyen de l'assurance pour une Citroën s'élevait à 562,55 euros, montant légèrement à 582,76 euros en 2024. Cette stabilité des coûts fait de Citroën une marque compétitive sur le plan des assurances, avec des modèles comme la C3 et la C4 qui sont populaires parmi les conducteurs soucieux de leur budget.Cette popularité se traduit aussi dans l'étude du comparateur d'assurance LeLynx.fr car elle représente 10,59 % des devis ayant été cliqués sur l'outil parmis l'échantillon d'utilisateurs.

Fiat

Fiat, constructeur italien, propose des véhicules dont les coûts d'assurance sont très compétitifs. En 2023, la prime moyenne était de 577,49 euros, montant légèrement à 596,10 euros en 2024. Les modèles Fiat, notamment la Panda et la 500, sont appréciés pour leur coût abordable et leur sécurité.

Opel

Opel, marque allemande appartenant au groupe Stellantis, est également une option économique en termes de primes d'assurance auto. En 2023, le prix moyen de l'assurance pour une Opel était de 580,83 euros, montant à 604,66 euros en 2024. Les modèles comme la Corsa et l'Astra sont réputés pour leur fiabilité et le coût raisonnable de leurs réparations. Ces qualités contribuent à maintenir les primes d'assurance à un niveau compétitif.

Renault

Renault, autre géant français de l'automobile, affiche des coûts d'assurance légèrement plus élevés mais toujours compétitifs. En 2023, l'assurance moyenne pour une Renault était de 627,64 euros, montant à 644,47 euros en 2024. Des modèles comme la Clio et la Captur, bien équipés en termes de sécurité, contribuent à maintenir ces primes relativement basses.

Peugeot

Peugeot, également d'origine française, suit de près Renault tant sur le point de la popularité (Renault représente plus de 19,3 % des primes cliquées de l'étude et Peugeot 17,4 %) que du prix moyen des assurances autos de ses voitures avec des primes d'assurance auto en 2023 à 636,20 euros, augmentant à 650,24 euros en 2024. Les véhicules Peugeot comme la 208 et la 308 sont reconnus pour leur fiabilité et leur coût d'entretien modéré, ce qui joue en faveur des tarifs d'assurance.

Conseils pour réduire encore plus le coût de l'assurance auto

Outre le choix d'une marque économique, voici quelques conseils pour réduire vos primes d'assurance auto :

Comparer les offres : Utilisez un comparateur d'assurances pour recevoir un devis d'assurance auto et trouver l'offre la plus avantageuse.

: Utilisez un comparateur d'assurances pour recevoir un devis d'assurance auto et trouver l'offre la plus avantageuse. Augmenter la franchise : Opter pour une franchise plus élevée peut réduire le montant de la prime.

: Opter pour une franchise plus élevée peut réduire le montant de la prime. Adopter un comportement de conduite sûr : Une conduite prudente réduit le risque d'accidents et peut entraîner des réductions de prime.

: Une conduite prudente réduit le risque d'accidents et peut entraîner des réductions de prime. Installer des dispositifs de sécurité : Les alarmes et autres dispositifs de sécurité peuvent dissuader le vol et réduire les primes d'assurance.

Pourquoi ces marques sont-elles moins chères à assurer ?

Plusieurs facteurs contribuent à ces coûts d'assurance relativement bas :

Fiabilité et coût d'entretien : Les véhicules de ces marques sont généralement reconnus pour leur fiabilité et leur coût d'entretien raisonnable, réduisant ainsi le risque pour les assureurs.

: Les véhicules de ces marques sont généralement reconnus pour leur fiabilité et leur coût d'entretien raisonnable, réduisant ainsi le risque pour les assureurs. Popularité et disponibilité des pièces : La disponibilité des pièces détachées et leur coût modéré jouent également un rôle important.

: La disponibilité des pièces détachées et leur coût modéré jouent également un rôle important. Technologies de sécurité : Les modèles récents de ces marques intègrent souvent des technologies de sécurité avancées, ce qui réduit le risque d'accidents graves et, par conséquent, les primes d'assurance.

Le choix d'une marque de voiture peut avoir un impact significatif sur le coût de l'assurance auto. Dacia, Citröen, Fiat, Opel, Renault et Peugeot se distinguent comme des marques européennes offrant des primes d'assurance compétitives. En combinant ce choix avec des stratégies de réduction de coûts et l'utilisation d'outils de comparaison comme LeLynx.fr, les conducteurs peuvent optimiser leur budget automobile et bénéficier des meilleures offres disponibles sur le marché.

