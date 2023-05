Assurance de prêt immobilier et mutuelle santé : comment choisir ?

L'assurance de prêt immobilier est une garantie que les banques exigent presque systématiquement pour accorder un crédit immobilier. Cette assurance vise à protéger l'emprunteur et sa famille en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi. Cependant, pour souscrire cette assurance, les emprunteurs doivent souvent remplir un questionnaire médical, ce qui peut être contraignant pour certains.

Heureusement, sous certaines conditions, il est possible de souscrire une assurance de prêt immobilier sans questionnaire médical. Dans cet article, nous examinerons les avantages et les limites de cette possibilité, ainsi que l'importance de la comparaison des offres d'assurance de prêt et de la complémentarité avec la mutuelle.

L'assurance de prêt immobilier sans questionnaire médical : avantages et limites

L'une des principales limites de l'assurance de prêt immobilier traditionnelle est le questionnaire médical que les emprunteurs doivent remplir. Ce questionnaire permet aux assureurs de déterminer le niveau de risque de chaque emprunteur et de proposer une tarification adaptée. Pour les emprunteurs âgés, malades, en situation de handicap ou présentant un haut niveau de risque pour toute autre raison, ce questionnaire entraîne l’application d’une surprime parfois conséquente.

C'est là que l'assurance de pret sans questionnaire santé peut être une option intéressante.

Depuis 2022, grâce à la loi Lemoine, le questionnaire de santé a été supprimé pour les prêts dont l’encours assuré est inférieur à 200 000 € et dont le terme est prévu avant les 60 ans de l’emprunteur. Si vous remplissez ces deux conditions cumulatives, vous n’aurez donc pas besoin de remplir de questionnaire médical et donc de déclarer un éventuel risque de santé à votre compagnie d’assurances.

Par ailleurs, la loi Lemoine a également fait passer le droit à l’oubli de 10 à 5 ans pour les personnes guéries d’un cancer ou d’une hépatite C. Cela signifie que si vous avez souffert de l’une de ces maladies et que votre protocole thérapeutique a pris fin il y a plus de 5 ans, vous êtes en droit de ne pas le déclarer à votre assureur.

Il arrive en outre que assureurs proposent des offres d’assurance de prêt immobilier sans questionnaire médical, conçues pour les emprunteurs qui présentent un risque plus élevé. Ces offres peuvent être plus coûteuses que les offres traditionnelles, car les assureurs prennent en compte le risque majoré de sinistre.

Les offres d'assurance de prêt immobilier sans questionnaire médical présentent néanmoins des limites. En effet, ces offres peuvent proposer des garanties moins étendues que les offres traditionnelles. Les emprunteurs doivent donc être vigilants lorsqu'ils souscrivent cette assurance.

Comparaison des offres d'assurance de prêt immobilier

Lorsqu'ils souscrivent une assurance de prêt immobilier, les emprunteurs doivent être attentifs aux garanties proposées par chaque assureur. Il est essentiel de comparer les offres d'assurance de prêt immobilier pour trouver celle qui répond le mieux à vos besoins, en termes de couverture et de coût.

Pour comparer ces offres, les emprunteurs peuvent faire appel à un courtier en assurance. Les courtiers en assurance sont des professionnels de l'assurance qui peuvent aider les emprunteurs à trouver l'offre qui leur correspond. Les courtiers peuvent également aider les emprunteurs à comprendre les termes du contrat d'assurance de prêt immobilier et à négocier des tarifs avantageux.

La complémentarité avec la mutuelle santé

Outre la comparaison des offres, il est important de considérer la complémentarité de l’assurance de prêt immobilier avec la mutuelle.

Pour rappel, la complémentaire santé est une assurance qui couvre les frais de santé non pris en charge par l'Assurance maladie. Cette assurance est souvent proposée par les employeurs, mais elle peut aussi être souscrite individuellement.

La complémentarité entre l'assurance de prêt immobilier et la mutuelle n'est pas à négliger car elle permet à l’emprunteur de bénéficier d’un accès aux soins optimal et limite donc le risque de survenue d’un sinistre lié à la santé.

Pensez à souscrire une offre de mutuelle comportant des garanties adaptées à vos besoins, comme la prise en charge des maladies chroniques ou des sports à risques. Certains organismes peuvent même proposer des solutions sur-mesure pour les personnes ayant des antécédents médicaux compliqués.

