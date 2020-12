Assurances automobile : comment faire face à l’augmentation des prix

Un étrange phénomène s'est produit dans le business des assurances automobile durant cette année : une aussi brutale que significative augmentation des tarifs , parfois injustifiée, du moins en apparence. Les experts du secteur suggèrent que cela pourrait être un phénomène physiologique, dû essentiellement à l'évolution technologique des voitures particulières, ainsi qu'à la présence de plus en plus massive de composants électroniques. Ces derniers éléments comporteraient une fragilité accrue du véhicule lui-même, et donc la nécessité de recourir beaucoup plus souvent au remplacement de certaines pièces.

Donc, malgré la réduction drastique de la circulation des voitures, principalement due aux restrictions imposées par les gouvernements nationaux durant la pandémie, beaucoup de clients risquent de se trouver avec une augmentation significative des dépenses pour leur voiture, bien qu'en ayant utilisé ce moyen de transport nettement moins que les années précédentes. Le paradoxe est évident, et en même temps (toujours d'après ce que les experts ont déclaré) inévitable, puisqu'il ne dépend pas de l'urgence sanitaire que nous vivons depuis environ un an, mais plutôt d'une implacable loi du marché.