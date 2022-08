AvaTrade : Votre Courtier de Confiance

Vous souhaitez savoir tout ce que le courtier a à offrir pour vous permettre de démarrer dans le monde financier ? Ici, nous vous parlerons en détail des caractéristiques du courtier, ainsi que des instruments financiers qu'il propose. Il offre un large éventail d'actifs et d'outils pour aider les traders. Qu'ils débutent ou qu'ils négocient depuis des années, Avatrade a quelque chose à offrir.

Qu'est-ce qu’Avatrade ?

AvaTrade est un courtier en ligne de premier plan, fondé en 2006 par Avi Arad et Gal Haber. La société a son siège à Dublin, en Irlande, et dispose de bureaux supplémentaires dans le monde entier. Ce courtier détient une large gamme d'actifs négociables, y compris des actions, des paires de devises, des matières premières et plus encore. Ce courtier est réglementé par la Banque centrale d'Irlande ainsi que l'Autorité des services financiers du Japon et la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements.

Ce courtier offre un environnement de négociation sécurisé à ses utilisateurs. En outre, l'assistance clientèle est disponible 24 heures sur 24 et en plusieurs langues. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, ce courtier dispose des outils et des ressources dont vous avez besoin pour trader. Donc, si vous recherchez un courtier fiable qui peut atteindre vos objectifs et vous aider à réussir, AvaTrade est un excellent choix.

Vous souhaitez apprendre à Trader le Forex Vous souhaitez apprendre à Trader le Forex, cliquez ici et découvrez tout ce que vous devez savoir.

La sécurité chez AvaTrade

Chez Avatrade, la sécurité est prise très au sérieux. Ils disposent de fonctions de protection de haut niveau, ce qui en fait l'un des courtiers ETF les plus fiables du secteur. Ainsi, ils offrent à leurs utilisateurs une tranquillité d'esprit lors des transactions en ligne.

Parmi ses principales caractéristiques de sécurité figurent un cryptage de pointe et une protection par pare-feu. En outre, il dispose d'une authentification à deux facteurs pour une plus grande tranquillité d'esprit. Ils disposent également d'un certain nombre de méthodes de paiement fiables, telles que les cartes de crédit et de débit et les virements bancaires. Ils acceptent également différents types de portefeuilles électroniques et de coupons prépayés.

Globalement, leur engagement en matière de sécurité garantit que vos fonds et vos informations personnelles sont en sécurité à tout moment. Donc, si vous recherchez un courtier en ligne fiable, la revue Avatrade pourrait être celle qu'il vous faut.

Protéger le capital des utilisateurs

AvaTrade est un courtier qui se consacre à la protection du capital de ses utilisateurs. En cas d'éventualité, ce courtier garantit le remboursement de l'argent de ses clients. Ce courtier a mis en place un certain nombre de mesures avancées, notamment une assurance, des comptes séparés et une protection contre les soldes négatifs.

Ce courtier est membre du Fonds d'indemnisation des investisseurs, qui fournit une assurance à ses utilisateurs. Ceci au cas où le courtier ne serait pas en mesure de remplir ses obligations financières. En outre, l'engagement de ce courtier à protéger le capital de ses clients en fait un courtier fiable.

Le courtier utilise une variété de technologies et d'outils avancés, notamment des logiciels et des algorithmes de gestion des risques de pointe. En outre, ils surveillent le marché et protègent leurs utilisateurs contre les fluctuations défavorables des prix. En outre, tous les fonds détenus par ce courtier sont entièrement séparés de son propre capital opérationnel. À ce titre, ils sont stockés dans des comptes clients distincts auprès de grandes banques afin de garantir leur protection à tout moment.

Découvrez plus de sujets ici.