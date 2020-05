Bagues de fiançailles : faites le choix original des bagues anciennes art déco !

Pour un mariage ou des fiançailles, vous avez forcément envie d'une bague unique. Le choix d'une bague pour sceller son union avec sa moitié, avec son cher et tendre, revêt aux yeux de tous les amants une très grande importance. Mais comment se démarquer et être sûr de faire le choix de l'originalité ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, et faire votre effet, optez pour une bague ancienne. Car une bague vintage, c'est assurément une bague rare, à nulle autre pareille. Vous ne risquez pas de trouver la même dans la galerie marchande d'un supermarché ! De quoi faire chavirer le cœur de celui ou celle que vous aimez !

Parmi les bagues anciennes, un style sort tout particulièrement du lot : les bagues art déco. Tirant leur inspiration d'un mouvement artistique du début du XXe siècle, elles possèdent à la fois un côté moderne et un côté ancien qui se marient idéalement ensemble. Si les bagues art déco ont été à la mode jusqu’à la fin des années 1930, avant de s’éclipser au profit d’autres tendances, elles font un retour en force depuis quelques années, au point d'être considérées comme l'un des bijoux anciens les plus populaires du moment.

Qu'est-ce que l'Art déco ?

L’art décoratif, ou Art déco, est un style qui a émergé entre les années 1910 et 1920, en atteignant son apogée à la fin de la première guerre mondiale. Il se dressait alors en réaction au mouvement Art Nouveau, caractérisé par des formes courbes et naturelles. Avec l'Art déco, ce sont les lignes droites, les formes géométriques et strictes qui prennent leur revanche. Le fauvisme et le cubisme se baseront d'ailleurs sur de telles formes. Présent d'abord en Europe, ce retour à l’ordre et à la sobriété s’impose ensuite mondialement.

Si l’Art déco a influencé de nombreux arts, comme l’architecture, la mode ou l'automobile, la joaillerie n'est pas en reste. Les bagues art déco sont particulièrement complexes et travaillées dans les moindres détails. Rien n’est laissé au hasard.

A quoi reconnaît-on une bague art déco ?

Citons quelques-unes de ses caractéristiques : d'abord, la taille des diamants utilisés est ordinairement de type Old European ; les diamants sont dotés d’une petite table et d’une autre couronne, et disposent de 58 facettes. Ensuite, le bijou art déco recourt systématiquement aux motifs géométriques et symétriques. C’est ce qui le distingue des autres bijoux anciens. Une bague art déco aura aussi recours au filigrane et à des pierres calibrées. Enfin, notez que les bagues anciennes art déco sont, dans leur grande majorité, soit en or blanc, soit en platine.

De nos jours, marqués par l'accélération des processus de fabrication, la production de masse de bijoux manufacturés est à l'origine d'une standardisation de la joaillerie. Du coup, partout sur la planète, le constat est amer : les bagues se ressemblent toutes. De quoi nous faire oublier le caractère singulier dont la bague de fiançailles devrait pouvoir se targuer. Le style art déco traduit, et c'est heureux, un désir de retour aux bases de l’artisanat joaillier.

Bijoux art déco, bijoux authentiques ?

Attention, le fait qu’une bague soit estampillée "art déco" ne veut pas nécessairement dire qu’il s’agit d’un bijou ancien. En effet, le terme "art déco" désigne un style artistique plus qu’une période donnée ; il est donc tout à fait possible de trouver des bagues art déco fabriquées à notre époque.

Les bijoux Art déco authentiques ont été produits entre 1920 et 1935. Si vous souhaitez acquérir une pièce originale, n'hésitez pas à vous adresser à une référence du bijou ancien.

Crédit image : "Bague" by Myotome is licensed under CC BY-NC-ND 2.0