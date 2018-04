La capitale de la Thaïlande qui est appelée aussi « Venise de l'Orient » attire toujours une grande quantité de touristes de chaque coin du monde. Pourquoi ?

Qu’est-ce que vous devez voir en premier lieu ? Bangkok appartient à la liste des villes les plus dynamiques. Elle est le plus grand centre politique, économique, commercial, culturel et religieux de la Thaïlande (avec 10 millions d’habitants). Son architecture est variée et très contrastée. Les bâtiments, les hôtels de luxe, les gratte-ciel ultra-modernes et les villas se trouvent juste à coté des ruelles étroites. Toute cette beauté étourdit même les touristes les plus expérimentés.

Si vous avez décidé de partir pour cette ville avec le vol paris bangkok, vous devez obligatoirement visiter certaines curiosités. Par exemple l’aquarium grandiose « Sea Life » représente la distraction avec de nombreuses espèces de poissons. Il est situé sur le territoire du complexe commercial où on peut combiner les affaires avec le répos pour toute la famille. Le prix d'entrée comprend l'accès à toutes les parties de l'aquarium : l'alimentation spectaculaire des pingouins, le visionnage du film passionnant en format 4D et les émotions positives pour les adultes et ses enfants. Vous aurez la possibilité de voir les créatures marines étonnantes et apprendre toutes les particularités de leur vie.

Ensuite, nous recommandons de visiter le Grand Palais Royal, qui se compose d'un immense complexe, qui comprend une grande quantité de temples. Autrefois ici il y avait la résidence de la dynastie royale Chakri, qui régnait en Thaïlande depuis 1782. Les touristes peuvent voir aussi le Temple où il y a la statue du Bouddha d'émeraude - la relique la plus vénérée du pays. Il est à noter que lors des visites dans les temples on doit respecter le code vestimentaire - les épaules doivent être fermés, le pantalon ou la jupe doivent être longs. Tout cela montre le respect de la réligion et du roi.

Exotisme de la Thaïlande

Les amateurs des animaux exotiques peuvent visiter « Safari World ». C’est un immense parc d'attractions, qui est situé dans la banlieue de la capitale thaïlandaise. Safari World est ouvert depuis 1988 et est très populaire parmi tous les touristes. C’est le zoo avec les antilopes, les girafes, les ours, les singes, les serpents et les tigres. On a encore un grand choix des attractions sportives pour les enfants. Puis arrêtez-vous à la ferme de crocodiles à Samut Prakan qui est considéréé comme la plus grande ferme dans le monde (il y a plus de 40.000 crocodiles). Ici vous pouvez voir le spectacle incroyable de ces animaux, goûter la viande du crocodile ou acheter les souvenirs.

Il est recommander aussi de prendre le train pour traverser la fameuse voie ferroviaire de la mort et le célèbre Pont de la rivière Kwaï qui était construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous serez pleins d’émotions !

Pourtant seulement en Thaïlande on peut à la fois regarder le show spectaculaire avec les animaux, admirer les temples anciens et la culture extraordinaire.