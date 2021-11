Banques en ligne : et si vous vous laissiez séduire ?

Modernité, frais réduits, simplicité d'accès, souplesse de gestion… Les banques en ligne présentent de nombreux avantages et séduisent de plus en plus de Français.

Ces dernières années, le canal digital est entré progressivement dans les mœurs. Plus des deux tiers des épargnants réalisent ainsi leurs opérations de compte sur Internet et près d'un tiers sur une application mobile, alors qu'ils ne sont plus qu'un sur dix à faire le déplacement en agence dans ce but. Mieux, le taux de satisfaction vis-à-vis des banques dématérialisées ne cesse d'augmenter. Ce modèle du tout-numérique est-il pour autant adapté à tous les profils ? Zoom sur les principaux avantages et inconvénients des banques en ligne.

De nombreux avantages : frais bancaires faibles, comptes faciles à gérer et services clients très réactifs.

En termes de tarifs, les banques en ligne restent imbattables. Les frais annuels sont très largement inférieurs à ceux que l'on rencontre dans une banque classique. C'est le cas, par exemple, des frais de tenue de compte, que les établissements traditionnels facturent au prix fort.

En l'espace de cinq ans, ils ont quasiment triplé. De leur côté, les banques en ligne se sont presque toutes alignées sur la gratuité. Par ailleurs, beaucoup de banques en ligne mettent en avant la gratuité de leur carte, l’absence de frais de tenue de compte, voire un cadeau de bienvenue (jusqu’à 150 euros offerts lors de l’ouverture d’un compte).

Avec la banque en ligne, il n’a jamais été aussi facile d’ouvrir un compte. En trois clics et une dizaine de minutes, vous deviendrez client. Identifiez simplement l’offre qui vous correspond le mieux, remplissez un formulaire d’inscription et justifiez votre identité avec une photo de votre passeport. La gestion de vos comptes est tout aussi facile. Avec des applications aux interfaces simples et intuitives, vous pourrez commander une nouvelle carte, faire des virements, réaliser à tout moment et gratuitement une simulation de prêt, ou calculer à la seconde ce que vous dépensez. Vous êtes totalement autonome et pouvez procéder à pratiquement toutes les opérations de chez vous.

Autre avantage majeur des banques en ligne : des services clients très réactifs. En général, on peut les joindre par téléphone, e-mails ou tchat, sur une amplitude horaire plus large que celles des agences traditionnelles, tard le soir ou le weekend. Plus besoin de prendre rendez-vous ou d'attendre de longues minutes au téléphone.

Avec Twitter, Facebook, Messenger ou le chat, les clients des banques en ligne n'ont jamais été aussi bien accompagnés. Notez encore que, pour passer ses ordres de Bourse, les banques en ligne font nettement mieux que les banques traditionnelles en matière tarifaire. Sachez que les courtiers en ligne sont en moyenne trois fois moins chers que les banques de réseaux.

Quelques inconvénients : conditions d'entrée restrictives, opérations courantes plus difficiles

Si les banques en ligne, par leurs frais réduits, paraissent accessibles à tous, il peut parfois exister un "ticket d’entrée".

En effet, la plupart de ces établissements exigent un certain niveau de revenus, une épargne suffisante, ou le versement d'une somme minimale chaque mois ou trimestre sur le compte, pour accepter de fournir une carte bancaire gratuitement. Les opérations courantes (chèques, retraits d'argent…) peuvent aussi s'avérer plus difficiles. Ainsi, si dans certaines banques en ligne, il est possible de déposer les bordereaux de chèques ou de l'argent liquide dans les agences et aux automates de leur maison mère, pour les autres établissements, vous devrez envoyer les chèques par courrier.

Par ailleurs, les banques en ligne ne sont pas forcément adaptées à tous les profils. Pour compenser l'absence de lien physique, elles ont développé des canaux multiples qui permettent d'offrir aux particuliers des réponses et des conseils. Ces derniers restent cependant moins personnalisés que dans une banque traditionnelle dans la mesure où il n'est souvent pas possible de bénéficier d'un conseiller attitré. Les clients encore désireux de contact humain préfèreront les banques traditionnelles.

Quelques conseils avant de choisir une banque en ligne

Avant d’ouvrir un compte dans une banque en ligne, prenez tout d'abord le temps de comparer les tarifs.

Lisez avec attention toutes les mentions de la convention de compte, et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Faites le point sur les services proposés et évaluez s'ils ont un réel intérêt pour vous.

Enfin, pesez soigneusement ce qui peut vous plaire ou, au contraire, vous gêner dans le principe d’une banque sans face à face avec un conseiller.

Crédits image : "securite-banque-en-ligne" by downloadsource.fr is licensed under CC BY 2.0