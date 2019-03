Banques en ligne : ouvrir un compte sans avoir à fournir de justificatifs de revenus

Vous voudriez ouvrir un compte bancaire, mais sans être obligé de fournir de justificatifs de revenus ? Si toutes les banques ne le permettent pas, c'est cependant tout à fait possible. A l'heure actuelle, deux grandes catégories de banques vous offrent cette possibilité : il s'agit des banques en ligne et des néobanques.

La plupart des banques sont plutôt sourcilleuses lorsqu’il s’agit d’ouvrir le compte d’un nouveau client. Redoutant que le client rencontre des difficultés financières et ne puisse pas honorer ses obligations, elles peuvent d'emblée exiger des justificatifs de revenus. Les banques se montrent rassurées par les clients capables de souscrire à des produits et services rémunérateurs, tels que le crédit immobilier, le contrat d’assurance-vie, ou les parts de SCPI. Si tel n'est pas votre cas, vous risquez de vous voir refuser l’ouverture d’un compte par un établissement bancaire, sans que celui-ci n'ait d'ailleurs à se justifier.

Si vous voulez éviter ce type de désagrément, il vous est recommandé de solliciter une banque sans condition de revenus, c'est-à-dire un établissement qui vous permettra d’ouvrir un compte bancaire sans avoir à fournir le moindre justificatif. Les banques en ligne n'offrent pas toujours de telles conditions d'accès ; certaines exigent des conditions financières pour ouvrir un compte courant et obtenir une carte bancaire gratuite chez elles. Pour vous donner un ordre d'idée, ces banques demandent souvent de pouvoir justifier d’un revenu minimum de 1 000 euros par mois, mais aussi de déposer un capital d'au moins 2 500 euros.

Ceci étant dit, il existe aussi, fort heureusement, des banques en ligne, de plus en plus nombreuses, qui ne réclament aucun justificatif de revenu pour ouvrir un compte bancaire. Cette facilité offerte aux nouveaux clients n'est d'ailleurs pas étrangère à leur immense succès, en particulier auprès des jeunes et des étudiants qui n’ont que rarement le niveau de ressource nécessaire pour ouvrir un compte courant dans une banque classique.

Pour illustrer la formidable montée des banques en ligne, sachez que, fin 2017, près de 4,4 millions de Français (soit 6,5 % de la population du pays) avaient fait le choix d'une banque en ligne, et que, sur la seule année 2017, ces établissements avaient attiré 1,3 million de clients. Cela représente 3,1 millions de comptes courants. Cette montée devrait se poursuivre dans les prochaines années : ainsi, d'ici 2020, les banques en ligne ont pour ambition d'attirer à elles pas moins de 13,3 millions de clients.

Autre option intéressante, si vous recherchez un compte bancaire gratuit et sans aucune condition de revenus : les néo-banques, appelées aussi banques mobiles ou banques digitales. Ces banques se distinguent des banques en ligne, en ce qu'elles sont accessibles intégralement sur smartphone et ne demandent aucun dépôt minimum pour l’ouverture d’un compte. Elles sont même accessibles aux interdits bancaires en France. Cette solution séduit tout particulièrement les étudiants et les jeunes actifs. Soyez cependant attentifs à un point : pour profiter des banques mobiles, vous devez être en possession d'un smartphone assez récent pour pouvoir installer l’application mobile.

Photo : denise chan/Flickr