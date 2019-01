Bien-être : Quelques conseils pour être zen en 2019

Et si, en 2019, vous preniez la bonne résolution d'être plus zen, de dire au revoir au stress et d'œuvrer pour votre santé ? Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Alors voici quelques conseils pour mettre, concrètement, la zénitude en pratique.

Vous êtes en quête de sérénité, de quiétude ? Vous souhaitez développer une plus grande harmonie entre votre corps et votre esprit ? Plusieurs méthodes sont aujourd'hui à votre disposition. A vous de déterminer laquelle correspond le mieux à votre sensibilité. La présentation qui suit vous aidera à faire votre choix.

La méditation est une première option pour améliorer votre bien-être. Quelques minutes chaque jour, posez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur les bruits de la nature ou sur le silence qui vous entoure. La méditation vous permettra de vous détendre, de remettre vos idées en place et de reposer votre esprit. Cette pratique, au même titre que le yoga, est considérée comme une médecine ancestrale dans de nombreux pays, comme en Chine ou en Inde. La méditation ne comporte aucune difficulté, elle est à la portée de tous. Une raison de plus de vous y mettre ! L'important est de répéter régulièrement les exercices de respiration et de concentration, afin d'en tirer tous les bénéfices.

Le massage est, lui aussi, une excellente pratique pour être zen, ou pour lutter contre les maux de dos, si fréquents de nos jours. Quel que soit votre âge, le massage vous apportera des bienfaits au corps et vous permettra de rester en bonne santé. En effaçant les contractures ou les douleurs musculaires, vous détendez votre corps, ce qui a une influence notable sur votre mental. Sachez qu'en Chine, le massage est pratiqué à titre préventif, mais aussi de manière curative en plus d’un traitement médical. Pour le pratiquer au quotidien, vous pouvez avoir recours à des appareils de massage. Il en existe de toute sorte, du simple appareil manuel en bois, accessible à toutes les bourses, au fauteuil massant et chauffant, forcément plus onéreux.

D'autres appareils peuvent sensiblement améliorer votre bien être. C'est le cas du purificateur d'air, qui connaît actuellement un succès important, en particulier dans les villes, où l’air est particulièrement pollué. Il est désormais avéré que les particules fines sont responsables de centaines de milliers de décès chaque année partout dans le monde, ce qui doit nous pousser à assainir l’air de nos habitations au maximum. C’est d’autant plus vrai pour les personnes souffrant d'allergies. Pour respirer un air plus sain, il existe des produits très efficaces, qui captent une grande partie des particules et des poussières de notre environnement.

Songez aussi à la lampe de luminothérapie. Elle permet de palier au manque de lumière, lors des mois d'hiver. La baisse de lumière engendre, en effet, chez certaines personnes, des symptômes importants, allant du simple trouble de l’humeur à la déprime, en passant par des problèmes d’appétit, une hypersomnie ou encore un déficit d’intérêt pour les activités sociales. La lampe luminothérapie, en diffusant une lumière blanche similaire à celle du soleil, permet de recharger vos batteries. Si les cures de luminothérapie en centre sont souvent très chères, les lampes sont, elles, tout à fait accessibles. Quelques minutes d'utilisation par jour suffisent pour compenser le manque de luminosité de l'hiver, et pour améliorer votre bien-être.