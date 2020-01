Bien trader en 2020 : pensez à noter les jours fériés américains

Wall Street insuffle le sens des mouvements boursiers au niveau mondial. Si les marchés américains ferment, cela se ressent sur les principales places boursières, européennes et asiatiques notamment. C’est pourquoi il est primordial de surveiller de près le calendrier des jours fériés aux USA. Trader pendant ces jours fériés est très spécifique, et nécessite d’adapter sa stratégie. Quels sont les jours fériés US à retenir ?

Pourquoi s’informer des jours fériés aux États-Unis lorsqu’on est trader ?

Un broker professionnel, qu’il applique le Forex trading ou le trading sur CFD, glane une quantité d’informations importantes sur les marchés financiers. Chaque début de semaine, il prend connaissance du calendrier boursier hebdomadaire. Il guette également les décisions prises par les principales banques centrales (BEC, FED, etc.). Enfin, il note les jours fériés US, qui ont un impact très important sur les marchés internationaux. Ces jours particuliers peuvent se révéler particulièrement risqués pour les traders.

La saisonnalité est en effet un élément central dans toute stratégie d’investissement. Les principaux jours fériés américains sont généralement le théâtre de fortes baisses des volumes échangés sur les marchés boursiers. En effet, nombre d’investisseurs et d’entreprises sont en vacances, et mettent leurs affaires en veilleuse. Les veilles de jours fériés, la tendance peut être inverse, avec des gains plus importants qu’habituellement.

Les dates clés du calendrier des jours fériés 2020 aux États-Unis

Le calendrier des jours fériés US est édité chaque début d’année. Tout trader minutieux doit consigner les dates phares dans son plan de trading. Le lundi 7 septembre 2020, les bourses américaines seront fermées à l’occasion de la Fête du travail. Du samedi au lundi, il ne se passera rien au niveau des cotations boursières américaines. Une autre date importante est le jeudi 26 novembre, journée pendant laquelle est célébré Thanksgiving. La bourse de Wall Street sera également fermée aux dates suivantes : le lundi 25 mai pour le Memorial Day, le vendredi 25 décembre pour Noël, ou encore le lundi 17 février pour la célébration de la naissance de George Washington.

Comment adapter son trading pendant les jours fériés US ?

Avant un jour férié américain, il est conseillé de réduire le nombre d’opérations, et d’alléger ses positions. Dans le cas d’une position swing, il est fortement recommandé de l’encaisser avant la fermeture de la bourse. Lorsque le marché boursier US est fermé, les marchés européens continuent de fonctionner, mais les volumes chutes. En effet, la majorité des actions du CAC 40 sont possédées par des investisseurs américains. Il s’agit donc de journées dangereuses, pouvant engendrer des pertes. Tout bon trader aura tendance à limiter ses positions en attendant la réouverture de la Bourse américaine.

Trader pendant les jours fériés aux États-Unis nécessite donc de faire preuve de beaucoup de prudence. Il est préférable d’effectuer le moins de trades possibles, et de bien anticiper ses positions.