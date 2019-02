Cadeau de Saint-Valentin : offrez-lui un parfum !

Vous êtes à court d’inspiration cette année pour choisir un cadeau de Saint-Valentin pour votre compagnon ? Pourquoi ne pas lui offrir un parfum ? C’est un cadeau qui va certainement le toucher, le surprendre et lui faire plaisir. Suivez nos conseils pour bien choisir le parfum qui correspond à votre moitié.

Les avantages d’offrir un parfum à la Saint-Valentin

Le meilleur cadeau que l’on peut faire à un homme c’est un parfum, pour la bonne et simple raison que la plupart des hommes n'aiment pas choisir un parfum. En offrant un parfum cette année à votre amoureux, non seulement vous lui ferez plaisir mais en même temps vous en tirerez plusieurs avantages :

1. En choisissant le parfum vous-même, vous sélectionnerez une odeur qui vous plaît et par conséquent vous aimerez l'odeur de votre partenaire !

2. Vous lui montrerez que vous vous souciez de lui.

3. Vous aurez peut-être en retour un parfum l'année prochaine, parce qu’il risque de s’inspirer du cadeau qu'il a reçu.

4. Vous participez à l'équilibre de la quantité de produits cosmétiques sur l'étagère dans la salle de bain, entre votre section et la sienne !

Trêve de plaisanterie, vous allez vite réaliser qu’offrir un parfum est le meilleur des cadeaux pour la Saint-Valentin.



Optez pour une valeur sûre

Les hommes aiment les parfums somptueux et de bonne qualité. Cependant, ils peuvent avoir des préférences en matière de style de parfum. Par exemple, certains hommes préfèrent les parfums frais, boisés ou orientaux. D’autres vont opter pour des parfums citronnés, à base de fougère ou encore chyprés. Toutes ces catégories de parfums sont disponibles dans les boutiques en ligne.

Si vous souhaitez opter pour une valeur sûre, choisissez-lui La Nuit de l'Homme. C’est un parfum très masculin qui va apporter à votre moitié la confiance et l’aplomb d’aller conquérir le monde. Cette fragrance boisée et aromatique va vite le séduire avec ses notes de bergamote, genévrier de Virginie, lavande, vétiver et cardamome.

En choisissant un parfum Yves Saint Laurent, vous êtes assurée de trouver le parfum idéal qui correspond exactement à ce que votre homme souhaiterait porter. Cette enseigne de luxe est très réputée pour ses parfums masculins. De plus, en choisissant une marque qu'il connaît déjà, vous allez le conforter dans l'idée qu'il se fait d’un parfum de bonne qualité.

Offrir un parfum n’est pas anodin

En offrant à votre amoureux un parfum qui lui plait, vous lui montrez votre attachement d’une manière à la fois sensuelle et sentimentale. Voilà pourquoi les parfums sont toujours des cadeaux privilégiés à faire et à recevoir, car ils font partie de l'intimité de quelqu’un. Il ne faut pas choisir le parfum à la va-vite, il vaut mieux sonder votre partenaire avant, examiner ses parfums s’il en possède déjà, lui faire découvrir de nouvelles senteurs avec des échantillons. De cette manière, vous ferez mouche en choisissant un parfum adapté à ses goûts et à son style de vie. Si en plus vous optez pour une jolie bouteille, alors vous aurez le plaisir de l’admirer à chaque fois que vous utilisez la salle de bain.