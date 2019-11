Cadeaux : pourquoi préfèrons-nous des expériences hors du commun plutôt que des objets inutiles ?

Noël approche à grands pas et si c’est la période propice pour passer du temps avec ceux qui nous sont chers, c’est également la période idéale pour s’interroger sur l’étouffant consumérisme dans lequel nous sommes noyés. Les particuliers sont désormais de plus en plus nombreux à renoncer aux cadeaux matériels pour offrir des expériences hors du commun. Alors, pourquoi un tel changement ?

Une expérience inoubliable et un cadeau qui reste

Paradoxalement, un cadeau matériel dure généralement moins longtemps que certaines des expériences qu’il est possible d’offrir à ses proches. Effectivement, devant l’abondance de gadgets inutiles que l’on reçoit en cette période de fin d’année, chaque cadeau se perd dans une masse gigantesque et il est bien vite oublié.

À l’inverse, offrir un vol au-dessus d’une région ou d’un monument en hélicoptère à un de ses proches à Noël, c’est être certain de lui offrir une expérience unique qu’il n’oubliera sans aucun doute jamais de sa vie. Pour le même prix qu’un cadeau qui finira au fond d’un placard, il est préférable d’offrir un cadeau qui marquera durablement la mémoire de celui qui le reçoit.

Une formule adaptable à tous les goûts

Un autre immense avantage de ce genre de cadeau, c’est qu’il permet d’offrir une expérience sur mesure à n’importe qui. Si on s’en tient à l’idée d’un vol en hélicoptère (qui figure d'ailleurs dans le top 10 des cadeaux préférés des Français), il y a des centaines de lieux, régions et monuments différents qu’il est possible de survoler en hélicoptère. Il est donc même possible d’offrir ce cadeau plusieurs fois s’il a plu dès la première.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que les expériences hors du commun de ce genre sont aussi nombreuses et variées. Que ce soit pour un passionné de sport, de plongée, de sensations fortes, de voitures ou d’aviation, il y a forcément un cadeau qui sera adapté à ses envies et à ses rêves. Une occasion idéale de faire plaisir sans avoir besoin de réfléchir.

Une belle occasion de consommer moins

Ce genre de cadeau est de plus en plus populaire, surtout pendant la période des fêtes. Ce n’est pas étonnant à notre époque où le consumérisme est de plus en plus critiqué. Noël représente évidemment une période importante pour tout le monde, mais les particuliers ne semblent plus prêts à tous les excès de consommation.

Offrir une expérience plutôt qu’un cadeau matériel, c’est donc une occasion idéale pour celui qui offre de se faciliter la vie, mais aussi pour celui qui reçoit de ne pas encombrer son quotidien d’objets inutiles.