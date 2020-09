Cafards et blattes : Comment désinsectiser votre logement ?

Blattes et cafards : quels risques sanitaires ?

Se retrouver, chez soi, face à face avec un cafard est une expérience des plus déplaisantes. D'autant qu'un cafard peut en cacher beaucoup d'autres. Si votre logement est infesté, une désinsectisation cafard s'imposera. En effet, les cafards, ou blattes, comptent parmi les nuisibles les plus dangereux pour l’homme : ils représentent un réel risque sanitaire, dans la mesure où ils sont porteurs de nombreuses maladies : salmonellose, dysenterie, tuberculose, gastro-entérites, etc. Généralement, les maladies sont transmises par le biais d'aliments souillés par des excréments de blattes. Mais il existe d'autres vecteurs de transmission, en particulier dans une cuisine, à l'instar des ustensiles, de la vaisselle, ou des appareils électroménagers souillés. Les dégâts causés par les cafards ne s'arrêtent pas là : voraces, ces insectes s’en prennent aussi bien aux denrées alimentaires qu’au papier ou au carton. Et, même si cela reste rare, il peut arriver qu'un cafard vous morde pendant votre sommeil.

Comment désinsectiser votre logement : faites appel à un expert

Il est possible, même si ce n'est pas la solution la plus conseillée, compte tenu de la difficulté de la tâche, de se débarrasser des cafards soi-même. Outre les produits chimiques, vous pouvez utiliser des solutions naturelles disponibles dans le commerce, en particulier le dioxyde de silicium. Comptez plusieurs semaines avant que ce procédé ne vienne à bout d’une infestation. De façon générale, faites très attention avec les produits en poudre, même lorsqu’ils sont naturels, car leur grande volatilité est susceptible de produire des effets indésirables sur les personnes les plus sensibles.

Faire appel à un spécialiste reste la solution préconisée. Seul un applicateur hygiéniste certifié est en effet autorisé à utiliser, de manière préventive ou curative, les produits destinés aux professionnels (des biocides), plus efficaces que les produits commercialisés en magasin. Ces produits étant dangereux, un particulier ne peut pas y accéder. Ce type de traitement repose sur une véritable expertise pour identifier les espèces, définir les lieux de passage et les zones à traiter, le traitement approprié (application de gel, pulvérisation, ou fumigation), et la meilleure façon de le mettre en place.

Pour toutes ces raisons, il est fortement recommandé de faire appel à un expert tel que Tech-Way. Chacune de ses prestations s’articulera autour d’un process rigoureux :

1/ Détermination de l’espèce de blattes concernée, des facteurs explicatifs de l’apparition de l’infestation, des voies concernées ;

2/ Préparation du traitement, via un travail de dégagement des abords, et, si nécessaire, le débarras ou le nettoyage de zones pouvant favoriser l’infestation de cafards ;

3/ Mise en place du traitement le plus adapté à l’ampleur de l’infestation et à l’environnement, avec pour objectif une résolution pérenne de l’infestation ;

4/ Suivi de la disparition de l’infestation (les professionnels comme Tech-Way apportent des garanties de ré-intervention).

Prévention : comment éviter les blattes et les cafards ?

Pour ne pas avoir à désinsectiser votre logement, il faut avant tout éviter d'attirer les blattes chez vous puis de les nourrir. Mettez donc à l’abri, de façon hermétique, vos denrées alimentaires, prenez soin de ne rien laisser traîner au sol (des miettes de pain, par exemple) et de nettoyer soigneusement les zones sous vos appareils électroménagers. Pensez aussi à vider régulièrement vos poubelles. Surtout, si vous vous retrouvez nez à nez avec un cafard, ne l'écrasez pas ! Les femelles portent en effet leurs oeufs dans des oothèques : en écrasant le cafard, vous risquez d’ouvrir ces capsules et de libérer 20 à 30 nymphes.

Notez que, dans la plupart des immeubles d’habitation, il est d’usage de mettre en place un contrat de prévention avec un prestataire tel que Tech-Way afin de vous prémunir de toute infestation. C’est aussi, pour les habitants, la garantie d’une intervention rapide dès que les premiers cafards apparaissent.

En savoir plus sur les blattes : 3 espèces à connaître

Les blattes fuient la lumière du jour et se cachent dans des zones chaudes, humides et sombres. Durant la nuit, elles envahissent les salles de bain, les cuisines et les gaines techniques. Pour réagir au mieux face à une infestation, il est utile de savoir distinguer les trois espèces de blattes. La blatte germanique mesure 12 mm en moyenne, elle a une couleur jaune brunâtre et deux ailes qui lui permettent de planer. La blatte orientale dépasse les 25 mm. Sa couleur tire vers le brun foncé pour le mâle et le noir pour la femelle. Plus grosse, la blatte américaine peut dépasser les 30 mm. De couleur brun orange, elle peut se déplacer en planant.