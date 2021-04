CAN 2022 : Pariez sur les matchs du Sénégal !

La prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Envie de parier sur les matchs de cette grande compétition ? Laissez-vous tenter par Sportybet betting ! Sportsbet.io propose une offre complète de paris sportifs, notamment la retransmission en direct d'événements, les accessoires du joueur, l'accumulation de paris, et les accumulateurs choix rapide.

Le Sénégal favori de la CAN ?

Qui pour remporter la CAN 2022 ? Et si vous pariez sur le Sénégal ? Vice-champion d’Afrique en titre, l’équipe du Sénégal sera assurément au rendez-vous de la CAN 2022, après avoir terminé à la première place de son groupe de qualifications. Au cours des 6 matches qu’elle a disputés (4 victoires, 2 nuls), la formation d’Aliou Cissé a pu notamment compter sur Famara Diédhiou et sa star de Liverpool Sadio Mané, mais aussi sur une défense solide.

Famara Diédhiou a marqué les esprits durant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football. L’attaquant de Bristol City a fini meilleur buteur sénégalais avec 4 buts inscrits au cours d'un seul match, lors de la 2e journée contre l’Eswatini. Sadio Mané, lui, a inscrit 2 buts. Opa Nguette, Sidy Sarr, Habib Diallo, Pape Alioune Ndiaye et Cheikhou Kouyaté ont tous marqué un but.

Par ailleurs, le Sénégal n’a encaissé que 2 buts durant les éliminatoires, grâce à une défense de fer dirigée par Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté. Le Sénégal a la deuxième meilleure défense des éliminatoires de la CAN derrière le Maroc, qui n'a encaissé qu'un petit but.

2 dernières prestations peu rassurantes

Le Sénégal a beau être la première sélection africaine au classement FIFA, elle suscite quelques inquiétudes. En dépit de sa solidité défensive et de son efficacité tout au long des qualifications pour la CAN 2022, le Sénégal a en effet montré deux visages en 6 journées.

Les deux dernières sorties des Lions, au Congo (0-0) et face à la modeste Eswatini (1-1), n’ont vraiment pas rassuré, que ce soit dans les résultats ou dans le contenu, avec une animation offensive très pauvre. Face à ces deux équipes, les Lions n’ont pu confirmer leur domination à cause du changement de système décidé par le sélectionneur national Aliou Cissé. Ce dernier a attendu les deux dernières journées pour mettre en place son 3-5-2 qui n’a pas convaincu sur le plan offensif. Bilan : un seul but marqué sur les deux derniers matchs.

La presse sénégalaise n'est pas tendre avec le technicien, qui a par exemple été rebaptisé « Aliou Carences Cissé » par le journal Source A. Sous contrat jusqu’en 2022, Cissé n’est pas menacé dans l’immédiat, mais un échec dans les qualifications à la prochaine Coupe du monde pourrait sérieusement le fragiliser avant la CAN en janvier 2022. D’ailleurs, Sadio Mané a lui-même mis un petit coup de pression en déclarant qu’il y avait « des choses à régler » et qu’il comptait sur le sélectionneur et son staff pour redresser la barre.